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Росія може будь-коли перейти до бойових дій на Півдні України – Наєв

Понеділок, 20 вересня 2021, 11:23
Росія може будь-коли перейти до бойових дій на Півдні України – Наєв
Фото mil.gov.ua

Російська Федерація може перейти до реальних бойових дій на Півдні України в будь-який зручний для російського керівництва час.

Джерело: командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю РБК-Україна  

Пряма мова Наєва: "Військові загрози з боку РФ на Півдні України з кожним роком лише зростають…

Крім того, досвід 2014 року свідчить про те, що РФ може піти не тільки на загострення, але може перейти до реальних бойових дій на Півдні України в будь-який зручний для російського керівництва час".

Деталі: За його словами, стрімка мілітаризація окупованого півострова та створення надпотужної військової бази лише посилюють загрози національній безпеці України у воєнній сфері.

Наєв пояснив, що загрози повномасштабного вторгнення зберігаються, оскільки Росія нарощує військовий потенціал навколо України, проводить масштабні навчання, в тому числі за наступальною тематикою, і вміє оперативно перекидати війська на великі відстані.

При цьому Наєв додав, наразі створення на півострові наступальних угруповань військ не зафіксовано, і прямих ознак того, що РФ найближчим часом розпочне військову агресію, немає.  

На його думку, можливе розширення агресії з боку РФ суттєво знижують дія міжнародних санкцій та підтримка суверенітету України міжнародними партнерами.

Наєв також додав, що збройні сили України готові до реагування на будь-які загрози з кримського напрямку.

Зокрема, ЗСУ продовжують посилювати сухопутні та морські кордони південних регіонів.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяКримОб'єднані сили на Донбасі
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