Росія може будь-коли перейти до бойових дій на Півдні України – Наєв
Російська Федерація може перейти до реальних бойових дій на Півдні України в будь-який зручний для російського керівництва час.
Джерело: командувач Об'єднаних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю РБК-Україна
Пряма мова Наєва: "Військові загрози з боку РФ на Півдні України з кожним роком лише зростають…
Крім того, досвід 2014 року свідчить про те, що РФ може піти не тільки на загострення, але може перейти до реальних бойових дій на Півдні України в будь-який зручний для російського керівництва час".
Деталі: За його словами, стрімка мілітаризація окупованого півострова та створення надпотужної військової бази лише посилюють загрози національній безпеці України у воєнній сфері.
Наєв пояснив, що загрози повномасштабного вторгнення зберігаються, оскільки Росія нарощує військовий потенціал навколо України, проводить масштабні навчання, в тому числі за наступальною тематикою, і вміє оперативно перекидати війська на великі відстані.
При цьому Наєв додав, наразі створення на півострові наступальних угруповань військ не зафіксовано, і прямих ознак того, що РФ найближчим часом розпочне військову агресію, немає.
На його думку, можливе розширення агресії з боку РФ суттєво знижують дія міжнародних санкцій та підтримка суверенітету України міжнародними партнерами.
Наєв також додав, що збройні сили України готові до реагування на будь-які загрози з кримського напрямку.
Зокрема, ЗСУ продовжують посилювати сухопутні та морські кордони південних регіонів.