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Россия может в любое время перейти к боевым действиям на юге Украины – Наев

Понедельник, 20 сентября 2021, 11:23
Фото mil.gov.ua

Российская Федерация может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины в любое удобное для российского руководства время.

Источник: командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью РБК-Украина

Прямая речь Наева: "Военные угрозы со стороны РФ на Юге Украины с каждым годом только растут...

Кроме того, опыт 2014 года свидетельствует о том, что РФ может пойти не только на обострение, но может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины в любое удобное для российского руководства время".

Детали: По его словам, стремительная милитаризация оккупированного полуострова и создание сверхмощной военной базы только усиливают угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере.

Наев объяснил, что угрозы полномасштабного вторжения сохраняются, поскольку Россия наращивает военный потенциал вокруг Украины, проводит масштабные учения, в том числе по наступательной тематике, и умеет оперативно перебрасывать войска на большие расстояния.

При этом Наев добавил, что пока создания на полуострове наступательных группировок войск не зафиксировано, и прямых признаков того, что РФ в ближайшее время начнет военную агрессию, нет.

По его мнению, возможное расширение агрессии со стороны РФ существенно снижают действие международных санкций и поддержка суверенитета Украины международными партнерами.

Наев также добавил, что вооруженные силы Украины готовы к реагированию на любые угрозы из крымского направления.

В частности, ВСУ продолжают усиливать сухопутные и морские границы южных регионов.

Темы: РосcияКрымОбъединенные силы на Донбассе
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