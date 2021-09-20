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Російська агресія, Крим, COVID: у МЗС назвали теми візиту Зеленського до США

Понеділок, 20 вересня 2021, 11:59

У Міністерстві закордонних справ розповіли, що під час візиту до США для участі в Генеральній асамблеї ООН президент Володимир Зеленський консолідує міжнародну підтримку України задля протидії російській агресії, залучення інвестицій та боротьби із пандемією COVID-19. 

Джерело: глава МЗС Дмитро Кулеба на телебаченні, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Кулеби: "Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою: консолідувати ще більше підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російській агресії, залучення інвестицій до України, боротьби з пандемією COVID-19.

Президент зустрінеться і з генеральним секретарем ООН, і з генеральним секретарем НАТО, і з лідерами декількох важливих держав, проведе окрему зустріч із іноземними інвесторами. Це буде дуже насичений візит, який розписаний буквально по хвилинах".

Деталі: Глава української дипломатії наголосив, що червоною ниткою участі президента в ГА ООН та переговорів на всіх рівнях буде тема Криму.

Міністр повідомив, що Зеленський буде домовлятися зі своїми візаві "про конкретні речі в сферах безпеки, політики та економіки", а також матиме нагоду провести "низку важливих двосторонніх і багатосторонніх зустрічей" у штаб-квартирі ООН. 

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський перебував у США з візитом із 31 серпня до 3 вересня, 1 вересня в нього була зустріч із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом у Вашингтоні, після цього він попрямував до Сан-Франциско (Каліфорнія), де зустрівся, зокрема, з представниками IT-галузі, стартаперами тощо.

17 вересня стало відомо, що Зеленський візьме участь у Генеральній асамблеї ООН, де виступить із промовою.

Знати більше: Візит в США є великою відповідальністю для Зеленського: Про що домовились президенти України та США?

Українська правда
Теми: МЗСЗеленськийООНСШАКрим
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