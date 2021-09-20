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Российская агрессия, Крым, COVID: в МИД назвали темы визита Зеленского в США

Понедельник, 20 сентября 2021, 11:59

В Министерстве иностранных дел рассказали, что во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН президент Владимир Зеленский консолидирует международную поддержку Украины для противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций и борьбы с пандемией COVID-19.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба на телевидении, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Кулебы: "Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19.

Президент встретится и с Генеральным секретарем ООН, и с Генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами. Это будет очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам".

Детали: Глава украинской дипломатии отметил, что красной нитью участия президента в ГА ООН и переговоров на всех уровнях будет тема Крыма.

Министр сообщил, что Зеленский будет договариваться со своими визави "о конкретных вещах в сферах безопасности, политики и экономики", а также иметь возможность провести "ряд важных двусторонних и многосторонних встреч" в штаб-квартире ООН.

Напомним: Президент Владимир Зеленский находился в США с визитом с 31 августа по 3 сентября, 1 сентября у него была встреча с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Вашингтоне, после этого он отправился в Сан-Франциско (Калифорния), где встретился, в частности, с представителями IT-отрасли, стартаперами и т.д.

Днями стало известно, что Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, где выступит с речью.

Знать больше: Визит в США является большой ответственностью для Зеленского: О чем договорились президенты Украины и США?

Украинская правда
Темы: МИДЗеленскийООНСШАКрым
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