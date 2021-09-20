Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российская агрессия, Крым, COVID: в МИД назвали темы визита Зеленского в США

Понедельник, 20 сентября 2021, 11:59
Российская агрессия, Крым, COVID: в МИД назвали темы визита Зеленского в США

В Министерстве иностранных дел рассказали, что во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН президент Владимир Зеленский консолидирует международную поддержку Украины для противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций и борьбы с пандемией COVID-19.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба на телевидении, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Кулебы: "Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19.

Президент встретится и с Генеральным секретарем ООН, и с Генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами. Это будет очень насыщенный визит, который расписан буквально по минутам".

Детали: Глава украинской дипломатии отметил, что красной нитью участия президента в ГА ООН и переговоров на всех уровнях будет тема Крыма.

Министр сообщил, что Зеленский будет договариваться со своими визави "о конкретных вещах в сферах безопасности, политики и экономики", а также иметь возможность провести "ряд важных двусторонних и многосторонних встреч" в штаб-квартире ООН.

Напомним: Президент Владимир Зеленский находился в США с визитом с 31 августа по 3 сентября, 1 сентября у него была встреча с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Вашингтоне, после этого он отправился в Сан-Франциско (Калифорния), где встретился, в частности, с представителями IT-отрасли, стартаперами и т.д.

Днями стало известно, что Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, где выступит с речью.

Знать больше: Визит в США является большой ответственностью для Зеленского: О чем договорились президенты Украины и США?

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДЗеленскийООНСШАКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: