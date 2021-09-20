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Стефанчук пропонує ухвалити закон, щоб проводити Раду онлайн

Понеділок, 20 вересня 2021, 12:46
фото: ВРУ

Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент має ухвалити закон про можливість проведення засідань онлайн, наприклад, у випадку COVID.

Джерело: Стефанчук на засіданні Погоджувальної ради

Деталі: Цю тему підняли у зв’язку з тим, що спікер парламенту Дмитро Разумков вдруге захворів на коронавірус, знаходиться на самоізоляції та проводить засідання онлайн.

Пряма мова Стефанчука: "Отака ситуація вкотре, як на мене, передбачає необхідність ухвалення законодавства про можливість переведення діяльності Верховної Ради у певних випадках онлайн.

На жаль, згідно із законодавством, у нас така можливість є тільки для засідань комітетів, і все ж хотілося б, щоб цей досвід перейшов і на інші робочі органи Ради, щоб наші оці спілкування перестали нагадувати якісь скайп-вечорниці, і були більш наближені до роботи робочих органів ВРУ".

Роман Петренко, УП
Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро
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