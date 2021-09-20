Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Стефанчук предлагает принять закон, чтобы разрешить проводить Раду онлайн

Понедельник, 20 сентября 2021, 12:46
фото: ВРУ

Вицеспикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент должен принять закон о возможности проведения заседаний онлайн, например, в случае COVID.

Источник: Стефанчук на заседании Согласительной рады

Детали: Это тему подняли в связи с тем, что спикер парламента Дмитрий Разумков второй раз заболел на коронавирус, находится на самоизоляции и проводит заседания онлайн.

Прямая речь Стефанчука: "Такая ситуация в очередной раз, по-моему, предусматривает необходимость принятия законодательства о возможности перевода деятельности Верховной Рады в определенных случаях онлайн.

К сожалению, согласно законодательству, у нас такая возможность есть только для заседаний комитетов, и, все же, хотелось бы, чтобы этот опыт перешел и на другие рабочие органы Рады, чтобы наши эти общения перестали напоминать какие-то скайп-вечеринки, и были более приближенные к работе рабочих органов ВРУ".

Роман Петренко, УП
Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрий
powered by lun.ua
Главное сегодня

Тысяча человек умерли от COVID в Украине за 15 дней, в целом уже 55 тысяч

"Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках" – Зеленский в Нью-Йорке

Западные области Украины приблизились к "красному уровню" – Ляшко

Монобольшинство хочет сменить руководителя аппарата ВРУ

Новости 20 сентября: стрельба в Перми, продление карантина

"Слуги" решили, кого предложить на пост главы правоохранительного комитета

Все новости...
Верховная Рада
Разумков: За "некоторые отставки" в Раде предлагают по 50-100 тысяч
"Слуги народа" требуют рассматривать антиолигархический пакет уже на этой неделе
Манипулятивно и лживо: как украинские политики провели 2020 год
Последние новости
11:35
таблицаУровень заболеваемости COVID-19 не превышен только в 2 областях
11:27
Курс валют на 21 сентября: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:26
В Киеве скачек госпитализаций больных COVID-19
11:24
Обстреливал ВСУ, а потом приехал искать работу: в Украине поймали боевика
11:23
"Не оставим без внимания": России не по нраву позиция Турции о "выборах" в Крыму
11:11
Литва построила уже 30 км забора из колючей проволоки на границе с Беларусью
10:54
COVAX: Украина получила еще 159 тысяч вакцин CoronaVac
10:51
Аудиторы насчитали нарушений в лесхозах на 250 миллионов
10:43
Россиянин "пожертвовал" $25 тысяч на кампанию Трампа – два политтехнолога под подозрением
10:34
Суд ЕС обязал Польшу платить 500 тысяч евро ежедневно по делу о шахте на границе с Чехией
Все новости...