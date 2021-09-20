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Стефанчук предлагает принять закон, чтобы разрешить проводить Раду онлайн

Понедельник, 20 сентября 2021, 12:46
Стефанчук предлагает принять закон, чтобы разрешить проводить Раду онлайн
фото: ВРУ

Вицеспикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент должен принять закон о возможности проведения заседаний онлайн, например, в случае COVID.

Источник: Стефанчук на заседании Согласительной рады

Детали: Это тему подняли в связи с тем, что спикер парламента Дмитрий Разумков второй раз заболел на коронавирус, находится на самоизоляции и проводит заседания онлайн.

Прямая речь Стефанчука: "Такая ситуация в очередной раз, по-моему, предусматривает необходимость принятия законодательства о возможности перевода деятельности Верховной Рады в определенных случаях онлайн.

К сожалению, согласно законодательству, у нас такая возможность есть только для заседаний комитетов, и, все же, хотелось бы, чтобы этот опыт перешел и на другие рабочие органы Рады, чтобы наши эти общения перестали напоминать какие-то скайп-вечеринки, и были более приближенные к работе рабочих органов ВРУ".

Роман Петренко, УП
Темы: Верховная РадаРазумков Дмитрий
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