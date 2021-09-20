Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голова партії "Слуга народу" про відставки в уряді: Ще не кінець вересня...

Понеділок, 20 вересня 2021, 13:12
Голова партії Слуга народу про відставки в уряді: Ще не кінець вересня...

У Партії "Слуга народу" кажуть, що раніше кінця вересня не обговорюватимуть можливі кадрові ротації в Кабінеті міністрів.

Джерело: керівник партії Олександр Корнієнко на брифінгу в парламенті 20 вересня, відповідаючи на запитання журналістів

Деталі: Очільник політсили повідомив, що в понеділок відбудеться засідання політради партії "Слуга народу", на якому висуватимуть кандидата на довибори у 184 виборчому окрузі (на Херсонщині. Раніше лунала інформація, що ним може бути голова Херсонської обласної державної адміністрації Сергій Козир –ред.), а кадрові ротації в уряді обговорювати не планують.

Пряма мова: "Ми давно казали, що це питання кінця вересня-початку жовтня. Поки що не сильно кінець вересня, ще середина".

Передісторія:

  • На початку вересня УП писала, що покинути уряд Дениса Шмигаля можуть уже щонайменше п’ять міністрів: окрім Олега Уруського, Андрія Тарана і Марини Лазебної, це Олександр Ткаченко, а також Олексій Чернишов, який обіймає посаду міністра розвитку громад і територій. 
  • Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що орієнтовно 20 вересня депутати фракції розглядатимуть кадрові питання в уряді. Він казав, що планується "три-чотири кадрових заміни".
  • Арахамія також заперечив намір звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Знати більше:  "По одному на вихід. Нові відставки в Кабміні й Офісі Зеленського"

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
13:36
фотоУмеров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
Усі новини...
Реклама: