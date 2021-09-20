Голова партії "Слуга народу" про відставки в уряді: Ще не кінець вересня...

У Партії "Слуга народу" кажуть, що раніше кінця вересня не обговорюватимуть можливі кадрові ротації в Кабінеті міністрів.

Джерело: керівник партії Олександр Корнієнко на брифінгу в парламенті 20 вересня, відповідаючи на запитання журналістів

Деталі: Очільник політсили повідомив, що в понеділок відбудеться засідання політради партії "Слуга народу", на якому висуватимуть кандидата на довибори у 184 виборчому окрузі (на Херсонщині. Раніше лунала інформація, що ним може бути голова Херсонської обласної державної адміністрації Сергій Козир –ред.), а кадрові ротації в уряді обговорювати не планують.

Пряма мова: "Ми давно казали, що це питання кінця вересня-початку жовтня. Поки що не сильно кінець вересня, ще середина".

Передісторія:

На початку вересня УП писала, що покинути уряд Дениса Шмигаля можуть уже щонайменше п’ять міністрів: окрім Олега Уруського, Андрія Тарана і Марини Лазебної, це Олександр Ткаченко, а також Олексій Чернишов, який обіймає посаду міністра розвитку громад і територій.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що орієнтовно 20 вересня депутати фракції розглядатимуть кадрові питання в уряді. Він казав, що планується "три-чотири кадрових заміни".

Арахамія також заперечив намір звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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