Глава партии "Слуга народа" об отставках в Кабмине: Еще не конец сентября...

В Партии "Слуга народа" говорят, что раньше конца сентября не будут обсуждать возможные кадровые ротации в Кабинете министров.

Источник: руководитель партии Александр Корниенко на брифинге в парламенте 20 сентября, отвечая на вопросы журналистов

Детали: Глава политсилы сообщил, что в понедельник состоится заседание политсовета партии "Слуга народа", на котором будут выдвигать кандидата на довыборы в 184 избирательном округе (на Херсонщине. Ранее звучала информация, что им может быть председатель Херсонской областной государственной администрации Сергей Козырь -ред.), а кадровые ротации в правительстве обсуждать не планируют.

Прямая речь: "Мы давно говорили, что это вопрос конца сентября-начала октября. Пока не сильно конец сентября, еще середина".

Предыстория:

В начале сентября УП писала, что покинуть правительство Дениса Шмыгаля могут уже не менее пяти министров: кроме Олега Уруского, Андрея Тарана и Марины Лазебной, это Александр Ткаченко, а также Алексей Чернышев, занимающий пост министра развития общин и территорий.

Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что ориентировочно 20 сентября депутаты фракции рассматривать кадровые вопросы в правительстве. Он говорил, что планируется "три-четыре кадровые замены".

Арахамия также опроверг намерение уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля.

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