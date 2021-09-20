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Окупанти оприлюднили результати "виборів" у Криму

Понеділок, 20 вересня 2021, 14:06

20 вересня очільник окупаційного "виборчкому Криму" оголосив результати кримського голосування на виборах до Держдуми Росії, згідно з якими нібито всюди перемогла партія "Единая Россия", набравши понад 63% голосів.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на дані "виборчкому"

Деталі: Згідно з інформацією, нібито у всіх трьох кримських округах (Сімферопольський, Керченський, Євпаторійський) у лідерах – провладна путінська "Единая Россия".

При цьому явка склала 49,75%.

Так, "Единая Россия" в окупованому Криму набрала 63,33% голосів, КПРФ – 9,15%, ЛДПР – 7,75%, "Справедливая Россия – Патриоты за правду" – 5,93%, "Новые люди" – 3,96%.

В одномандатних округах перемогли кандидати від "Единой России" – Олексій Черняк (49,37% голосів, Сімферополь), Костянтин Бахарев (63,6%, Керч), Леонід Бабашов (58,17%, Євпаторія).

Сайт "Крыминформ" зазначає, що порівняно з 2016 роком "Единая Россия" погіршила свої показники в Криму – тоді за неї проголосували в Сімферопольському окрузі 68,6%, Керченському – 74,3%, Євпаторійському – 75%. Явка була нижчою.

Нагадаємо: В Росії 17-19 вересня пройшло голосування за депутатів Держдуми VIII скликання, а також відбулися місцеві і регіональні вибори. Голосувати можна було і в електронному форматі.

Росіяни залучили до виборів, як стверджують у самій РФ, близько 150 тисяч жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України, яким Москва масово видавала паспорти.

Жителям ОРДЛО, яких везли голосувати в Ростовську область, видавали сухпайки.

Теми: КримокупаціяРосіявибори
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