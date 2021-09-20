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Оккупанты объявили результаты "выборов" в Крыму

Понедельник, 20 сентября 2021, 14:06

20 сентября глава оккупационного "избиркома Крыма" объявил результаты крымского голосования на выборах в Госдуму России.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на данные "избиркома"

Детали: Согласно информации, якобы во всех трех крымских округах (Симферопольский, Керченский, Евпаторийский) в лидерах - правящая путинская "Единая Россия".

При этом явка составила 49,75%.

Так, "Единая Россия" в оккупированном Крыму набрала 63,33% голосов, КПРФ - 9,15%, ЛДПР - 7,75%, "Справедливая Россия - Патриоты за правду" - 5,93%, "Новые люди" - 3,96%.

В одномандатных округах победили кандидаты от "Единой России" - Алексей Черняк (49,37% голосов, Симферополь), Константин Бахарев (63,6%, Керчь), Леонид Бабашов (58,17%, Евпатория).

Сайт "Крыминформ" отмечает, что по сравнению с 2016 годом "Единая Россия" ухудшила свои показатели в Крыму - тогда за нее проголосовали в Симферопольском округе 68,6%, Керченском - 74,3%, Евпаторийском - 75%. Явка была ниже.

Напомним: В России 17–19 сентября прошло голосование за депутатов Госдумы VIII созыва, а также состоялись местные и региональные выборы. Голосовать можно было и в электронном формате. 

Россияне привлекли к выборам, как утверждают в самой РФ, порядка 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, которым Москва массово выдавала паспорта.

Жителям ОРДЛО, которых везли голосовать в Ростовскую область, выдавали сухпайки.

Темы: КрымоккупацияРосcиявиборы
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