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Справа "вагнерівців": ТСК перенесла засідання посеред виступу Бурби – нардеп

Понеділок, 20 вересня 2021, 14:53
Справа вагнерівців: ТСК перенесла засідання посеред виступу Бурби – нардеп
на фото Василь Бурба

Тимчасова слідча комісія, на якій розглядають справу про так званих "вагнерівців", заслухала колишнього начальника Головного управління розвідки Василя Бурбу, а через деякий час "без пояснення причин" оголосила перерву до вівторка, повідомив нардеп "Голосу" Роман Костенко.

Джерело: Костенко, журналіст Юрій Бутусов у Facebook

Пряма мова Костенка: "ТСК, яка розслідує справу "вагнерівців" продовжила заслуховувати ексначальника ГУР МОУ Василя Бурбу.

Однак, коли Василь Бурба дійшов до надзвичайно важливої частини своєї доповіді, Комісія вирішила терміново оголосити перерву до завтра без пояснення причин".

Деталі: За словами Бутусова, це вже четверте перенесення засідання ТСК з Бурбою.

Пряма мова Бутусова: "Бурба почав давати свідчення слідчій комісії, засідання почалося о 9.00. Йшлося про планування та хід операції. Однак, як стверджують наші джерела на засіданні комісії, як тільки Бурба почав давати свідчення про те, хто і за яких обставин дав команду перенести спецоперацію, голова комісії Мар'яна Безугла заявила про перерву. А в кінці перерви раптово заявила про перенесення засідання. Причини не озвучені. Сьогодні засідання не буде продовжене, хоча до кінця робочого дня депутатів достатньо часу, щоб дослухати Бурбу повністю".

Що було раніше: Минулого тижня Бурба прибув на засідання ТСК, але під час засідання виявилось, що немає кворуму, хоча на початку він був. 

 Читайте також: "Були хвилювання з боку керівництва, але темників не було". Голова ТСК Безугла про справу "вагнерівців"

Нагадаємо:

  • Раніше голова ТСК нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла повідомила, що два колишніх офіцера української розвідки надали свідчення щодо справи "вагнерівців".
  • Також вона додала, що ТСК планує допитати Бурбу, оскільки він безпосередньо був причетний до координації цього заходу.    
  • Бурба був начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони з 15 жовтня 2016 року по 5 серпня 2020 року. 

Українська правда
Теми: ВагнерВерховна Радарозвідка
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