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Дело "вагнеровцев": ВСК перенесла заседание посреди выступления Бурбы – нардеп

Понедельник, 20 сентября 2021, 14:53
на фото Василий Бурба

Временная следственная комиссия, на которой рассматривают дело о так называемых "вагнеровцах", заслушала бывшего начальника Главного управления разведки Василия Бурбу, а через некоторое время "без объяснения причин" перенесла заседание навторник, сообщил нардеп "Голоса" Роман Костенко.

Источник: Костенко, журналист Юрий Бутусов в Facebook

Прямая речь Костенко: "ВСК, которая расследует дело "вагнеровцев" продолжила заслушивать экс-начальника ГУР МОУ Василия Бурбу.

Однако, когда Василий Бурба дошел до важнейшей части своего доклада, Комиссия решила срочно объявить перерыв до завтра без объяснения причин ".

Детали: По словам Бутусова, что это уже четвертый перенос заседания ВСК с Бурбой.

Прямая речь Бутусова: "Бурба начал давать показания следственной комиссии, заседание началось в 9.00. Речь шла о планировании и ход операции. Однако, как утверждают наши источники на заседании комиссии, как только Бурба начал давать показания о том, кто и при каких обстоятельствах дал команду перенести спецоперацию, председатель комиссии Марьяна Безуглая заявила о перерыве. А в конце перерыва внезапно заявила о переносе заседания.

Причины не озвучены. Сегодня заседание не будет продолжено, хотя до конца рабочего дня депутатов достаточно времени, чтобы дослушать Бурбу полностью".

Что было раньше: На прошлой неделе Бурба прибыл на заседание ВСК, но во время заседания оказалось, что нет кворума, хотя в начале он был

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Напомним:

  • Ранее глава ВСК нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сообщила, что два бывших офицера украинской разведки дали показания по делу "вагнеровцев".
  • Также она добавила, что ВСК планирует допросить Бурбу, поскольку он непосредственно был причастен к координации этого мероприятия.
  • Бурба был начальником Главного управления разведки Министерства обороны с 15 октября 2016 года по 5 августа 2020 года.

Украинская правда
Темы: ВагнерВерховная Радаразведка
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