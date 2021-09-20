Центрвиборчком Росії: В Держдуму проходять 5 партій

П'ять політичних партій проходять до Держдуми Росії за підсумками минулих виборів.

Джерело: ТАСС з посиланням на брифінг голови Центрвиборчкому РФ Елли Памфілової 20 вересня

Пряма мова Памфілової: "Це розширення політичного різноманіття. Можна припустити, що проходять не чотири, з якогось дев'яностого року, парламентських партії, а п'ять парламентських партій".

Деталі: Вона також додала, що на виборах в Держдуму перемагають 5 самовисуванців і 3 кандидати в одномандатних округах, висунутих непарламентськими партіями.

Згідно з інформаційним табло ЦВК, в Держдуму проходять "Єдина Росія", Комуністична партія РФ, Ліберально-Демократична партія Росії, "Справедлива Росія – За правду" і "Нові люди".

У низці одномандатних округів перемогли представники "Родіни", Партії зростання і "Громадянської платформи", а також 5 самовисуванців.

Передісторія: