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Центрвиборчком Росії: В Держдуму проходять 5 партій

Понеділок, 20 вересня 2021, 15:46
Центрвиборчком Росії: В Держдуму проходять 5 партій
Фото РИА Новости

П'ять політичних партій проходять до Держдуми Росії за підсумками минулих виборів.

Джерело: ТАСС з посиланням на брифінг голови Центрвиборчкому РФ Елли Памфілової 20 вересня

Пряма мова Памфілової: "Це розширення політичного різноманіття. Можна припустити, що проходять не чотири, з якогось дев'яностого року, парламентських партії, а п'ять парламентських партій".

Деталі: Вона також додала, що на виборах в Держдуму перемагають 5 самовисуванців і 3 кандидати в одномандатних округах, висунутих непарламентськими партіями.

Згідно з інформаційним табло ЦВК, в Держдуму проходять "Єдина Росія", Комуністична партія РФ, Ліберально-Демократична партія Росії, "Справедлива Росія – За правду" і "Нові люди".

У низці одномандатних округів перемогли представники "Родіни", Партії зростання і "Громадянської платформи", а також 5 самовисуванців.

Передісторія: 

  • В Росії 17-19 вересня пройшло голосування за депутатів Держдуми VIII скликання, а також відбулися місцеві і регіональні вибори. Голосувати можна було і в електронному форматі.
  • Росіяни залучили до виборів, як стверджують у самій РФ, близько 150 тисяч жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України, яким Москва масово видавала паспорти.
  • Жителям ОРДЛО, яких везли голосувати в Ростовську область, видавали сухпайки.
  • Речник Єврокомісії Петер Стано заявив, що вибори у Росії відбувалися з численними порушеннями, і Європейський Союз ніколи не визнає їхні результати в анексованому Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіявибори
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