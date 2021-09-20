Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Центризбирком России: В Госдуму проходят 5 партий

Понедельник, 20 сентября 2021, 15:46
Фото РИА Новости

Пять политических партий проходят в Госдуму России по итогам прошедших выборов.

Источник: ТАСС со ссылкой на брифинг председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой 20 сентября  

Прямая речь Памфиловой: "Это расширение политического разнообразия. Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партии, а пять парламентских партий".

Детали: Она также добавила, что на выборах в Госдуму побеждают 5 самовыдвиженцев и 3 кандидата по одномандатным округам, выдвинутых непарламентскими партиями.

Согласно информационному табло ЦИК, в Госдуму проходят "Единая Россия", Коммунистическая партия РФ, Либерально-Демократическая партия России, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди".

В ряде одномандатных округов победили представители "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы", а также 5 самовыдвиженцев.

Предыстория: 

  • В России 17-19 сентября прошло голосование за депутатов Госдумы VIII созыва, а также состоялись местные и региональные выборы. Голосовать можно было и в электронном формате. 
  • Россияне привлекли к выборам, как утверждают в самой РФ, порядка 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, которым Москва массово выдавала паспорта.
  • Жителям ОРДЛО, которых везли голосовать в Ростовскую область, выдавали сухпайки.
  • Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что выборы в России происходили с многочисленными нарушениями, и Европейский Союз никогда не признает их результаты в аннексированном Крыму.

Темы: Росcиявиборы
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский провел встречи с генсеком и председателем Генассамблеи ООН

Получил 7 лет за взятку в 2 тысячи грн: ВАКС вынес приговор судьи из Мукачево

Новости 21 сентября: Украина в "желтой" зоне, встреча Зеленского с "слугами" 

Инновационные лекарства против COVID-19 доставили в регионы

видеоУ директора института судебных экспертиз нашли квартир и автомобилей на миллионы

В Европарламенте призвали ЕС не признавать выборы в России, похвалив Украину

Все новости...
Росcия
Помог РФ захватить воздушное пространство Крыма в 2014-м: СБУ задержала экс-военного
Стрельба в Перми: студент использовал охотничье ружье, погибли 6 человек
ЕС: выборы в РФ проходили в атмосфере запугивания, голосование в Крыму не признаем
Последние новости
04:56
Мэр Ивано-Франковска пообещал миллион учебному заведению за 100% вакцинированных работников
04:05
В Германии задержали мужчину, который взял в заложники пассажиров автобуса
03:15
Зеленский и Эрдоган обсудили освобождение крымских политзаключенных и соглашение о ЗСТ
02:42
"Талибан" назначил нового посла Афганистана при ООН и хочет выступить на Генассамблее
01:52
фотоВ Украине впервые провели трансплантацию сердца ребенку
01:01
Зеленский провел встречи с генсеком и председателем Генассамблеи ООН
00:38
Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии вопрос Крыма и "Северного потока-2"
23:45
Суд освободил антимайдановца "Топаза" от ответственности
23:16
В ОП обещают, что встреча Зеленского с фракцией будет фундаментальной
22:40
Почти 100% госпитализированных с COVID детей на Харьковщине инфицированные "Дельтой" – ОГА
Все новости...