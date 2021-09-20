Центризбирком России: В Госдуму проходят 5 партий
Пять политических партий проходят в Госдуму России по итогам прошедших выборов.
Источник: ТАСС со ссылкой на брифинг председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой 20 сентября
Прямая речь Памфиловой: "Это расширение политического разнообразия. Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партии, а пять парламентских партий".
Детали: Она также добавила, что на выборах в Госдуму побеждают 5 самовыдвиженцев и 3 кандидата по одномандатным округам, выдвинутых непарламентскими партиями.
Согласно информационному табло ЦИК, в Госдуму проходят "Единая Россия", Коммунистическая партия РФ, Либерально-Демократическая партия России, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди".
В ряде одномандатных округов победили представители "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы", а также 5 самовыдвиженцев.
Предыстория:
- В России 17-19 сентября прошло голосование за депутатов Госдумы VIII созыва, а также состоялись местные и региональные выборы. Голосовать можно было и в электронном формате.
- Россияне привлекли к выборам, как утверждают в самой РФ, порядка 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, которым Москва массово выдавала паспорта.
- Жителям ОРДЛО, которых везли голосовать в Ростовскую область, выдавали сухпайки.
- Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что выборы в России происходили с многочисленными нарушениями, и Европейский Союз никогда не признает их результаты в аннексированном Крыму.