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Центризбирком России: В Госдуму проходят 5 партий

Понедельник, 20 сентября 2021, 15:46
Центризбирком России: В Госдуму проходят 5 партий
Фото РИА Новости

Пять политических партий проходят в Госдуму России по итогам прошедших выборов.

Источник: ТАСС со ссылкой на брифинг председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой 20 сентября  

Прямая речь Памфиловой: "Это расширение политического разнообразия. Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партии, а пять парламентских партий".

Детали: Она также добавила, что на выборах в Госдуму побеждают 5 самовыдвиженцев и 3 кандидата по одномандатным округам, выдвинутых непарламентскими партиями.

Согласно информационному табло ЦИК, в Госдуму проходят "Единая Россия", Коммунистическая партия РФ, Либерально-Демократическая партия России, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди".

В ряде одномандатных округов победили представители "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы", а также 5 самовыдвиженцев.

Предыстория: 

  • В России 17-19 сентября прошло голосование за депутатов Госдумы VIII созыва, а также состоялись местные и региональные выборы. Голосовать можно было и в электронном формате. 
  • Россияне привлекли к выборам, как утверждают в самой РФ, порядка 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, которым Москва массово выдавала паспорта.
  • Жителям ОРДЛО, которых везли голосовать в Ростовскую область, выдавали сухпайки.
  • Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что выборы в России происходили с многочисленными нарушениями, и Европейский Союз никогда не признает их результаты в аннексированном Крыму.

Темы: Росcиявиборы
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