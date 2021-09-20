Центризбирком России: В Госдуму проходят 5 партий

Пять политических партий проходят в Госдуму России по итогам прошедших выборов.

Источник: ТАСС со ссылкой на брифинг председателя Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой 20 сентября

Прямая речь Памфиловой: "Это расширение политического разнообразия. Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партии, а пять парламентских партий".

Детали: Она также добавила, что на выборах в Госдуму побеждают 5 самовыдвиженцев и 3 кандидата по одномандатным округам, выдвинутых непарламентскими партиями.

Согласно информационному табло ЦИК, в Госдуму проходят "Единая Россия", Коммунистическая партия РФ, Либерально-Демократическая партия России, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди".

В ряде одномандатных округов победили представители "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы", а также 5 самовыдвиженцев.

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