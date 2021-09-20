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Слідство розглядає дві версії вибуху в Дніпрі - прокуратура

Понеділок, 20 вересня 2021, 17:36
вибух у Дніпрі. фото поліції

Слідство розглядає дві версії вибуху автівки, який стався в Дніпрі 15 вересня й призвів до загибелі двох людей, – співробітниці регіонального управління ДСНС Дар’ї Гречищевої та парамедика Олексія Кавлака.

Джерело: заступник керівника обласної прокуратури Олександр Савенко на брифінгу, цитує "Радіо Свобода"

Деталі: За словами правоохоронця, перша версія – злочин міг бути пов’язаний з професійною діяльністю загиблих, які "мали активну громадську позицію", зокрема були волонтерами й бували в зоні бойових дій на Донбасі.

Друга версія – вибух пов’язаний із "неприязними стосунками певного кола осіб з цими людьми". Що це за особи, Савенко не уточнив, посилаючись на таємницю слідства.

Савенко повідомив, що сила вибуху відповідала силі вибуху 1-2 кілограмів тротилу. Де саме була вибухівка, наразі з’ясовують.

Представник прокуратури також розповів, що юридична кваліфікація злочину – "теракт" – пов’язана з тим, що вибух стався в громадському місці, майже в центрі Дніпра.

Що передувало: Вранці 15 вересня у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького стався вибух авто. Загинули двоє людей – член громадської організації "Український легіон", парамедик Олексій Кавлак та речниця ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар’я Гречищева.

Справу попередньо кваліфікували як теракт, її розслідує СБУ.

Теми: вибухДніпро
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