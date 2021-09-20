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Следствие рассматривает две версии взрыва в Днепре - прокуратура

Понедельник, 20 сентября 2021, 17:36
Следствие рассматривает две версии взрыва в Днепре - прокуратура
взрыв в Днепре. фото полиции

Следствие рассматривает две версии взрыва автомобиля, который произошел в Днепре 15 сентября и привел к гибели двух человек - сотрудницы регионального управления ГСЧС Дарьи Гречищевои и парамедика Алексея Кавлака.

Источник: заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко на брифинге, цитирует "Радио Свобода"

Детали: По словам правоохранителя, первая версия - преступление могло быть связано с профессиональной деятельностью погибших, которые "имели активную гражданскую позицию", в частности были волонтерами и бывали в зоне боевых действий на Донбассе.

Вторая версия - взрыв связан с "неприязненными отношениями определенного круга лиц с этими людьми". Что это за лица, Савенко не уточнил, ссылаясь на тайну следствия.

Савенко сообщил, что сила взрыва отвечала силе взрыва 1-2 килограммов тротила. Где именно была взрывчатка, сейчас выясняют.

Представитель прокуратуры также рассказал, что юридическая квалификация преступления - "теракт" - связана с тем, что взрыв произошел в общественном месте, почти в центре Днепра.

Что предшествовало: Утром 15 сентября в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошел взрыв авто. Погибли два человека - член общественной организации "Украинский легион", парамедик Алексей Кавлак и пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева.

Дело предварительно квалифицировали как теракт, его расследует СБУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: взрывДнепр
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