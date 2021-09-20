Одіозного заступника голови Нацполіції Коваля звільнили

Перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль подав декларацію перед звільненням, заявивши, що причини цього рішення є політичними.

Джерело: "Слідство.Інфо"

Деталі: Декларацію Коваль, який керував слідчо-оперативною групою у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, подав тиждень тому.

У коментарі "Слідство.Інфо" він заявив, що вважає своє звільнення політичним, адже зауважень до його роботи немає. Кому це може бути вигідним він не сказав. "Відверто не знаю. Просто звільнили", – написав Коваль.

Журналісти вказують, що останнім робочим днем було 20 серпня, якщо вірити декларації. Після звільнення Коваль отримав 830 тисяч виплат.

Нагадаємо: