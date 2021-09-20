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Одіозного заступника голови Нацполіції Коваля звільнили

Понеділок, 20 вересня 2021, 18:02
ЄВГЕН КОВАЛЬ. ФОТО МВС

Перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль подав декларацію перед звільненням, заявивши, що причини цього рішення є політичними.

Джерело: "Слідство.Інфо

Деталі: Декларацію Коваль, який керував слідчо-оперативною групою у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, подав тиждень тому. 

У коментарі "Слідство.Інфо" він заявив, що вважає своє звільнення політичним, адже зауважень до його роботи немає. Кому це може бути вигідним він не сказав. "Відверто не знаю. Просто звільнили", – написав Коваль. 

Журналісти вказують, що останнім робочим днем було 20 серпня, якщо вірити декларації. Після звільнення Коваль отримав 830 тисяч виплат. 

Нагадаємо:

  • Євген Коваль став першим заступником керівника Нацполіції у вересні 2019 року. На посаді він очолював кримінальну поліцію. Зокрема, він керував слідчо-оперативною групою, яка розслідувала вбивство журналіста Павла Шеремета та представляв результати розслідування на терміновому брифінгу. 
  • Проте сам Коваль та родина неодноразово ставали фігурантами журналістських розслідувань. Так, повідомлялось, що  родина Коваля володіє землею та нерухомістю на понад 1 мільйон доларів, але її члени не мають офіційних підтверджень заробітків співставних з цією сумою. Уся земля оформлена на батька першого заступника голови Нацполіції – Олександра Коваля.
  • Ще одне журналістське розслідування вказувало, що у власності батька Коваля на Закарпатті понад 8 гектарів землі вартістю 30 мільйонів гривень.
  • Окрім того, у лютому 2020 року журналісти Bihus.Info помітили, як Коваля вранці з-під будинку забирає водій на дорогому позашляховику. Того ж щодо них відкрили кримінальне провадження і допитали редакцію. Йшлось про автомобіль Toyota Land Cruiser 200, якого не було в його декларації.

Теми: поліціякадри
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