Одиозного заместителя председателя Нацполиции Коваля уволили

Первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль подал декларацию перед увольнением, заявив, что причины этого решения – политические.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: Декларацию Коваль, что руководил следственно-оперативной группой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, подал неделю назад.

В комментарии "Слідство.Інфо" он заявил, что считает свое увольнение политическим, ведь замечаний к его работе нет. Кому это может быть выгодно он не сказал. "Откровенно не знаю. Просто уволили", – написал Коваль.

Журналисты указывают, что последним рабочим днем ​​было 20 августа, если верить декларации. После увольнения Коваль получил 830 тысяч выплат.

Напомним: