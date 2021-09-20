Одиозного заместителя председателя Нацполиции Коваля уволили
Понедельник, 20 сентября 2021, 18:02
Первый заместитель председателя Национальной полиции Евгений Коваль подал декларацию перед увольнением, заявив, что причины этого решения – политические.
Источник: "Слідство.Інфо"
Детали: Декларацию Коваль, что руководил следственно-оперативной группой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, подал неделю назад.
В комментарии "Слідство.Інфо" он заявил, что считает свое увольнение политическим, ведь замечаний к его работе нет. Кому это может быть выгодно он не сказал. "Откровенно не знаю. Просто уволили", – написал Коваль.
Журналисты указывают, что последним рабочим днем было 20 августа, если верить декларации. После увольнения Коваль получил 830 тысяч выплат.
Напомним:
- Евгений Коваль стал первым заместителем руководителя Нацполиции в сентябре 2019 года. На посту он возглавлял криминальную полицию. В частности, он руководил следственно-оперативной группой, которая расследовала убийство журналиста Павла Шеремета и представлял результаты расследования на срочном брифинге.
- Однако сам Коваль и семья неоднократно становились фигурантами журналистских расследований. Так, сообщалось, что семья Коваля владеет землей и недвижимостью более чем 1 миллион долларов, но ее члены не имеют официальных подтверждений заработков сопоставимых с этой суммой. Вся земля оформлена на отца первого заместителя председателя Нацполиции – Александра Коваля.
- Еще одно журналистское расследование указывало, что в собственности отца Коваля на Закарпатье более 8 гектаров земли стоимостью 30 миллионов гривен.
- Кроме того, в феврале 2020 журналисты Bihus.Info заметили, как Коваля утром из-под дома забирает водитель на дорогой внедорожнике. В тот же день в их отношении открыли уголовное производство и допросили редакцию. Речь шла об автомобиле Toyota Land Cruiser 200, которого не было в его декларации.