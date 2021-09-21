Західні області України наблизилися до "червоного рівня" – Ляшко
Вівторок, 21 вересня 2021, 00:28
Найближчими до "червоного рівня" епідемічної небезпеки в Україні є Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська області.
Джерело: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі "Свобода слова"
Пряма мова: "Найближче до червоного рівня західні області України. Так, як це було і у 2020, і у 2021 роках. Зокрема, Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська області".
Що передувало: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 99,2% летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби зафіксовані серед українців, які не вакцинувались.
Українська правда