Західні області України наблизилися до "червоного рівня" – Ляшко

Найближчими до "червоного рівня" епідемічної небезпеки в Україні є Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська області.

Джерело: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі "Свобода слова"

Пряма мова: "Найближче до червоного рівня західні області України. Так, як це було і у 2020, і у 2021 роках. Зокрема, Чернівецька, Волинська, Івано-Франківська, Тернопільська області".

Що передувало: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 99,2% летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби зафіксовані серед українців, які не вакцинувались.