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Западные области Украины приблизились к "красному уровню" – Ляшко

Вторник, 21 сентября 2021, 00:28
Западные области Украины приблизились к красному уровню – Ляшко
Фото из открытых источников

Ближайшие к "красному уровню" эпидемической опасности в Украине – Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская области.

Источник: Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "Ближе всего к красному уровню находятся западные области Украины. Так, как это было и в 2020, и в 2021 годах. В частности, Черновицкая, Волынская, Ивано-Франковская, Тернопольская области".

Что предшествовало: Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 99,2% летальных случаев вследствие коронавирусной болезни зафиксированы среди украинцев, которые не вакцинировались.

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусЛяшко Виктор
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