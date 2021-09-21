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На выборах в России партия власти набрала почти 50% голосов

Вторник, 21 сентября 2021, 07:11
Выборы в РФ, Picture Alliance

Партия "Единая Россия" после обработки 100% протоколов лидирует на выборах в Госдуму, набирая 49,82% голосов.

Источник: Интерфакс со ссылкой на Центризбирком РФ

Детали: КПРФ, согласно данным Центризбиркома, набирает 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,46%.

Также, по текущим данным, в думу проходит партия "Новые Люди" с 5,32% голосов.

После подсчета 100% протоколов УИК по одномандатным округам в Думу проходит 198 представителей "Единой России", 9 кандидатов от КПРФ, 8 от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и два от ЛДПР.

Кроме того, после обработки 100% протоколов, в парламент проходят по одному представителю трех непарламентских и "малых" партий: Оксана Дмитриева от Партии Роста, Рифат Хайхутдинов от "Гражданской платформы" и Алексей Журавлев от партии "Родина".

Также в Думу проходят пять самовыдвиженцев - Олег Леонов, Анатолий Вассерман, Дмитрий Певцов (все по московским одномандатным округам), Владислав Резник (республика Адыгея) и Леонид Бабашов (Крым).

Согласно данным голосования по федеральному округу после обработки 100% протоколов, в Госдуму проходят партии "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и партия "Новые люди".

Выборы в Госдуму VIII созыва проходят в РФ по смешанной системе - 225 депутатов избираются по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

Напомним: В России 17–19 сентября прошло голосование за депутатов Госдумы VIII созыва, а также состоялись местные и региональные выборы. Голосовать можно было и в электронном формате. 

Россияне привлекли к выборам, как утверждают в самой РФ, порядка 150 тысяч жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, которым Москва массово выдавала паспорта.

Жителям ОРДЛО, которых везли голосовать в Ростовскую область, выдавали сухпайки.

Темы: Росcиявиборы
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