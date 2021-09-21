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Російські найманці поранили ще одного бійця ЗСУ

Вівторок, 21 вересня 2021, 07:41
Фото: штаб ООС

За добу 20 вересня окупанти 5 разів порушили режим припинення вогню, військовий ЗСУ дістав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась.

Ввечері збройні формування Російської Федерації активізували бойові дії, 5 разів порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Намагаючись спровокувати відповідь українських воїнів, російські окупанти вели турбуючий вогонь з гранатометів різних систем в напрямку населених пунктів Новомихайлвка та Новозванівка.

Поблизу Катеринівки ворог застосовував заборонену зброю – міномети калібру 120 мм.

В напрямку Новоолександрівки противник здійснював прицільні обстріли позицій українських захисників з гранатометів різних систем.

Біля Широкиного найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Йому було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїна – задовільний.

Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Завдяки зусиллям воїнів ЗСУ рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

З початку доби 21 вересня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

В районі населеного пункту Кам’янка противник застосував заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 калібру.

Нагадаємо: 19 вересня окупанти на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Відтак один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкові поранення.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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