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Российские наемники ранили еще одного бойца ВСУ

Вторник, 21 сентября 2021, 07:41
Фото: штаб ООС

За сутки 20 сентября оккупанты 5 раз нарушили режим прекращения огня, военный ВСУ получил ранение.

Источник: штаб ООС

Детали: По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.

Вечером вооруженные формирования Российской Федерации активизировали боевые действия, 5 раз нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Пытаясь спровоцировать ответ украинских воинов, российские оккупанты вели беспокойный огонь из гранатометов различных систем в направлении населенных пунктов Новомихайлвка и Новозвановка.

Вблизи Катериновки враг применял запрещенное оружие – минометы калибра 120 мм.

В направлении Новоалександровки противник осуществлял прицельные обстрелы позиций украинских защитников из гранатометов различных систем.

У Широкино наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему была оказана неотложная домедицинскую помощь, и его эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья воина – удовлетворительное.

Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешённое Минскими договоренностями вооружение.

Благодаря усилиям воинов ВСУ рубежи украинских подразделений остались неизменными.

С начала суток 21 сентября зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В районе населенного пункта Каменка противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы 120 калибра.

Напомним: 19 сентября оккупанты на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Таким образом один военнослужащий Объединенных сил получил осколочные ранения.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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