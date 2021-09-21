"Не залишимо без уваги": Росії не до вподоби позиція Туреччини щодо "виборів" у Криму

Росія уважно поставиться до заяви Міністерства закордонних справ Туреччини про невизнання виборів до Держдуми РФ у Криму, заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Джерело: ТАСС із посиланням на ефір у YouTube-каналі "Соловйов Live"

Пряма мова Захарової: "Туреччина чудово знає, що Крим є суверенною частиною РФ, і чудово знає, що подібні заяви ми ніколи не залишаємо без уваги".

Цьому передувало: 20 вересня в МЗС Туреччини заявили, що результати виборів до Державної думи Росії, що відбулися 17-19 вересня 2021 року стосовно окупованого Криму не мають юридичної сили для Туреччини.