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"Не оставим без внимания": России не по нраву позиция Турции о "выборах" в Крыму

Вторник, 21 сентября 2021, 11:23
Мария Захарова, фото с РБК

Россия внимательно отнесется к заявлению Министерства иностранных дел Турции о непризнании выборов в Госдуму РФ в Крыму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: ТАСС со ссылкой на эфир в YouTube-канале "Соловьев Live" 

Прямая речь Захаровой: "Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания".

Этому предшествовало: 20 сентября в МИД Турции заявили, что результаты выборов в Государственную думу России, состоявшиеся 17-19 сентября 2021 года, применительно к оккупированному Крыму не имеют юридической силы для Турции.

Темы: КрымоккупацияТурцияРосcиявиборы
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