Рада суддів тисне на нардепів, аби знівелювати судову реформу – ЦПК
Рада суддів України надсилає депутатам листи з вимогою змін до закону щодо судової реформи, аби послабити роль міжнародних експертів та зберегти на посадах членів Вищої ради правосуддя, а чинний закон Рада суддів порушує.
Джерело: Центр протидії корупції (ЦПК)
Деталі: Лист Ради суддів передали ЦПК кілька депутатів Верховної Ради. На думку антикорупціонерів, зміни, яких домагається Рада суддів, знівелюють інструменти очищення Вищої ради правосуддя (ВРП).
Судова реформа передбачає створення Етичної ради – незалежного органу, який оцінюватиме на доброчесність членів та кандидатів до ВРП. До складу Етичної ради за законом повинно увійти 3 представників від Ради суддів України.
13 вересня Рада суддів провалила голосування, не делегувавши кандидатів до Етичної ради.
21 вересня члени Ради суддів затвердили положення про порядок номінування членів Етичної ради. За цим положенням, Рада суддів прийматиме документи від кандидатів до складу Етичної ради до 21 жовтня, хоча за законом була зобов’язана номінувати своїх представників ще 13 вересня.
На думку ЦПК, "це означає, що Рада суддів не збирається виконувати прийнятий депутатами закон і продовжує блокувати судову реформу".
У листі до депутатів йдеться про те, що Рада суддів підтримала пропозицію подання до Конституційного суду України щодо визнання реформи неконституційною.
"Однак для цього їм потрібно не допустити формування Етичної ради, робота якої одразу розпочне очищення ВРП. Саме тому Рада суддів блокує подання осіб в Етичну раду", – вважає ЦПК.
Експертка ЦПК Галина Чижик заявляє, що "зараз Рада суддів виконує вказівки судових кланів з метою блокування судової реформи".
"Перш за все, вони тягнуть час до того, як КСУ знесе реформу. Також вони допомагають зашквареним членам ВРП зберегти посади через блокування запуску роботи Етичної ради. Більше того, зверненнями до депутатів із пропозиціями змін до закону члени Ради суддів намагаються послабити роль незалежних міжнародних експертів, що дозволить судовій мафії нівелювати реформу", – стверджує вона.
Передісторія:
- 14 липня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про реформу Вищої ради правосуддя, який передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП, а також змінює порядок притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.
- 13 вересня Рада суддів не змогла обрати від себе трьох членів Етичної ради. Жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів під час таємного голосування. За кандидатів проголосувало лише 4 члени Ради суддів з 26.
- Усього в Етичній раді має бути 6 членів: трьох обирає Рада суддів України, ще трьох – міжнародні організації. Таким чином Рада суддів заблокувала основну частину судової реформи – очищення ВРП.
- Міжнародні організації, які надають Україні допомогу у сфері судової реформи та протидії корупції, уже делегували експертів до конкурсної комісії, що обиратиме членів Вищої кваліфкомісії суддів, та Етичної ради, яка очищуватиме Вищу раду правосуддя.
- Подані експерти – еліта судової та юридичної систем США і ЄС, наприклад: судді Верховних судів найбільших штатів США, генпрокур Естонії та найбільшої федеральної землі Німеччини, міністр юстиції та МВС Словенії.