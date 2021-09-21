Совет судей давит на нардепов, чтобы нивелировать судебную реформу – ЦПК
Совет судей Украины шлет депутатам письма с требованием изменений к закону о судебной реформы, чтобы ослабить роль международных экспертов и сохранить на должностях членов Высшего совета правосудия, а действующий закон Совет судей нарушает.
Источник: Центр противодействия коррупции (ЦПК)
Детали: Письмо Совета судей передали ЦПК несколько депутатов Верховной Рады. По мнению антикоррупционеров, изменения, которых добивается Совет судей, нивелируют инструменты очищения Высшего совета правосудия (ВСП).
Судебная реформа предусматривает создание Этического совета – независимого органа, который будет оценивать добропорядочность членов и кандидатов в ВСП. В состав Этического совета по закону должно войти 3 представителя Совета судей Украины.
13 сентября Совет судей провалил голосование, не делегировав кандидатов в Этический совет.
21 сентября члены Совета судей утвердили положение о порядке номинирования членов Этического совета. По этому положению, Совет судей будет принимать документы от кандидатов в состав Этического совета до 21 октября, хотя по закону обязан был номинировать своих представителей еще 13 сентября.
По мнению ЦПК, "это означает, что Совет судей не собирается выполнять принятый депутатами закон и продолжает блокировать судебную реформу".
В письме к депутатам говорится, что Совет судей поддержал предложение обращения в Конституционный суд Украины относительно признания реформы неконституционной.
"Однако для этого им нужно не допустить формирования Этического совета, работа которого сразу начнет очищение ВСП. Именно поэтому Совет судей блокирует представление лиц в Этический совет", – считает ЦПК.
Эксперт ЦПК Галина Чижик заявляет, что "сейчас Совет судей выполняет указания судебных кланов с целью блокирования судебной реформы".
"Прежде всего, они тянут время до того, как КСУ снесет реформу. Также они помогают зашкваренным членам ВСП сохранить должности из-за блокирования запуска работы по Этическому совету. Более того, обращениями к депутатам с предложениями изменений к закону члены Совета судей пытаются ослабить роль независимых международных экспертов, что позволит судебной мафии нивелировать реформу", – утверждает она.
Предыстория:
- 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о реформе Высшего совета правосудия, который предусматривает проверку на добропорядочность членов ВСП, а также изменяет порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности.
- 13 сентября Совет судей не смог выбрать от себя троих членов Этического совета. Ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов во время тайного голосования. За кандидатов проголосовали только 4 члена Совета судей из 26.
- Всего в Этическом совете должно быть 6 членов: трех выбирает Совет судей Украины, еще трех – международные организации. Таким образом Совет судей заблокировал основную часть судебной реформы – очищение ВСП.
- Международные организации, оказывающие Украине помощь в сфере судебной реформы и противодействия коррупции, уже делегировали экспертов в конкурсную комиссию, которая будет выбирать членов Высшей квалификационной комиссии судей, и Этического совета, который будет очищать Высший совет правосудия.
- Представленные эксперты – элита судебной и юридической систем США и ЕС, например судьи Верховных судов крупнейших штатов США, генпрокур Эстонии и крупнейшей федеральной земли Германии, министр юстиции и МВД Словении.