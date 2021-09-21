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У Карпатах місцями уже 6 градусів морозу

Вівторок, 21 вересня 2021, 13:41
У Карпатах місцями уже 6 градусів морозу

На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря місцями понизилася до 6 градусів морозу.

Джерело: Facebook-сторінка Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Деталі: Станом на 8 ранку 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський температура навколишнього середовища -6°С.

У Карпатах хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 м/с.

Нагадаємо: 

  • У найближчі дні в Україні прогнозують дощі, нічні заморозки, а в Карпатах місцями мокрий сніг.
 

Українська правда
Теми: Карпатипогода
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