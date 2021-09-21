Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Карпатах місцями уже 6 градусів морозу

Вівторок, 21 вересня 2021, 13:41

На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря місцями понизилася до 6 градусів морозу.

Джерело: Facebook-сторінка Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Деталі: Станом на 8 ранку 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський температура навколишнього середовища -6°С.

У Карпатах хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 м/с.

Нагадаємо: 

  • У найближчі дні в Україні прогнозують дощі, нічні заморозки, а в Карпатах місцями мокрий сніг.
 

Українська правда
Теми: Карпатипогода
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві нових хворих на COVID-19 уже втричі більше, ніж одужань

Княжицький про землю у горах: каже, що допомагає розбудовувати Карпати

фотоУ Карпатах випав сніг

6 754 хворих і 105 смертей від COVID в Україні за добу

"Обов’язково реалізуємо" – Зеленський діаспорі США про подвійне громадянство

фотоВ Україні вперше провели трансплантацію серця дитині

Усі новини...
Карпати
Нардеп від "ЄС" через АТОшників за безцінь скупив землі курорту в Карпатах
Вибух у горах Карпат: життя туристів міг забрати снаряд часів Першої світової
Розвели багаття і стався вибух: у Карпатах 2 особи загинули, 4 отримали травми
Останні новини
10:41
Відень посилює коронавірусні обмеження з 1 жовтня
10:30
В аеропорту "Бориспіль" викрили схему "кришування" контрабанди
10:09
У Києві нових хворих на COVID-19 уже втричі більше, ніж одужань
10:01
Apple планує додати в iPhone функції для виявлення депресії – ЗМІ
09:56
В уряді Польщі виключили проведення референдуму про вихід з ЄС
09:50
Франція відмовилася від зустрічі із США, Британією та Німеччиною на Генасамблеї ООН
09:48
Ердоган на Генасамблеї ООН: Анексію Криму ми не визнаємо
09:48
Княжицький про землю у горах: каже, що допомагає розбудовувати Карпати
09:40
Google купує офісну будівлю в Нью-Йорку за 2,1 мільярда доларів
09:28
Байден заявив в ООН, що США не хочуть нової "холодної війни"
Усі новини...