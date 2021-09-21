У Карпатах місцями уже 6 градусів морозу
Вівторок, 21 вересня 2021, 13:41
На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря місцями понизилася до 6 градусів морозу.
Джерело: Facebook-сторінка Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Деталі: Станом на 8 ранку 21 вересня на горі Піп Іван Чорногірський температура навколишнього середовища -6°С.
У Карпатах хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5-6 м/с.
Нагадаємо:
- У найближчі дні в Україні прогнозують дощі, нічні заморозки, а в Карпатах місцями мокрий сніг.
Українська правда