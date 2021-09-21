В Карпатах местами уже 6 градусов мороза
Вторник, 21 сентября 2021, 13:41
На горе Поп Иван Черногорский температура воздуха местами понизилась до 6 градусов мороза.
Источник: Facebook-страница Черногорский горный поисково-спасательный пост
Детали: По состоянию на 8 утра 21 сентября на горе Поп Иван Черногорский температура окружающей среды -6°С.
В Карпатах облачно с прояснениями, ветер северо-западный, 5-6 м/с.
Напомним:
- В ближайшие дни в Украине прогнозируют дожди, ночные заморозки, а в Карпатах местами мокрый снег.
Украинская правда