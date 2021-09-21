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Журналісти дізналися, що Путін особисто відповів Байдену на слова про "вбивцю"

Вівторок, 21 вересня 2021, 14:30
Журналісти дізналися, що Путін особисто відповів Байдену на слова про вбивцю

Журналісти The Washington Post Боб Вудворт і Роберт Коста у своїй книзі Peril ("Ризик") пишуть, що президент Росії Володимир Путін висловив "засмучення" американському колезі Джо Байдену щодо слів "Путін - вбивця".

Джерело: ABC News з посиланням на текст книги кореспондентів

Деталі: Журналісти з'ясували, що 13 квітня президенти розмовляли телефоном, і тоді Путін сказав Байдену, що "засмучений" його словами.

Пряма мова Путіна: "Я засмучений, що ви назвали мене вбивцею".

Більше деталей: За словами авторів книги, президент США пояснив, що його відповідь "не була чимось навмисним".

Пряма мова Байдена: "Мені поставили запитання. Я дав відповідь. Інтерв'ю було присвячено зовсім іншій темі".

Передісторія:

  • У березні Байден, відповідаючи на питання журналіста, чи вважає він Путіна "вбивцею", відповів: "Так".
  • Путін у відповідь заявив, що "хто обзивається, той сам так називається".

Теми: БайденПутіндипломатичні відносини
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