Журналисты узнали, что Путин лично ответил Байдену на слова об "убийце"

Журналисты The Washington Post Боб Вудворт и Роберт Коста в своей книге Peril ("Риск") пишут, что президент России Владимир Путин обсудил с американским коллегой Джо Байденом слова "Путин – убийца".

Источник: ABC News со ссылкой на текст книги корреспондентов

Детали: Журналисты выяснили, что 13 апреля президенты созвонились и во время разговора Путин сказал, что "расстроен" словами Байдена.

Прямая речь Путина: "Я расстроен, что вы назвали меня убийцей".

Больше деталей: По словам авторов книги, президент США объяснил, что его ответ "не был чем-то преднамеренным".

Прямая речь Байдена: "Мне задали вопрос. Я дал ответ. Интервью было посвящено совсем другой теме".

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