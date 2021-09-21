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Журналисты узнали, что Путин лично ответил Байдену на слова об "убийце"

Вторник, 21 сентября 2021, 14:30
Журналисты узнали, что Путин лично ответил Байдену на слова об убийце

Журналисты The Washington Post Боб Вудворт и Роберт Коста в своей книге Peril ("Риск") пишут, что президент России Владимир Путин обсудил с американским коллегой Джо Байденом слова "Путин – убийца".

Источник: ABC News со ссылкой на текст книги корреспондентов

Детали: Журналисты выяснили, что 13 апреля президенты созвонились и во время разговора Путин сказал, что "расстроен" словами Байдена.

Прямая речь Путина: "Я расстроен, что вы назвали меня убийцей".

Больше деталей: По словам авторов книги, президент США объяснил, что его ответ "не был чем-то преднамеренным".

Прямая речь Байдена: "Мне задали вопрос. Я дал ответ. Интервью было посвящено совсем другой теме".

Предыстория:

  • Байден 16 марта в интервью ABC утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей".
  • Путин в ответ заявил, что "кто обзывается, тот сам так называется".

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Темы: БайденПутиндипломатические отношения
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