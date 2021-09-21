Зеленський планує знову зібрати "слуг" на навчання у Трускавці

Президент Володимир Зеленський планує у найближий час провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року.

Джерело: співрозмовники УП, Telegram-канал УП. Off the record

Пряма мова: "Зеленський збирає свою фракцію на нове навчання у Трускавці, як було влітку 2019 року".

Деталі: За словами співрозмовників УП, зустріч триватиме до 2 жовтня.

На зустрічі, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення.

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