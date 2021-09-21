Зеленський планує знову зібрати "слуг" на навчання у Трускавці
Вівторок, 21 вересня 2021, 14:38
Президент Володимир Зеленський планує у найближий час провести зустріч із фракцією "Слуга народу" у Трускавці, як це було влітку 2019 року.
Джерело: співрозмовники УП, Telegram-канал УП. Off the record
Пряма мова: "Зеленський збирає свою фракцію на нове навчання у Трускавці, як було влітку 2019 року".
Деталі: За словами співрозмовників УП, зустріч триватиме до 2 жовтня.
На зустрічі, як очікують у "Слузі народу", буде велика розмова про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення.
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Нагадаємо:
- Тренінг для "слуг народу" проходив у 2019 році з 29 липня по 4 серпня у Трускавці. У ньому взяли участь 263 народні обранці.
- Вони мешкали у кількох трускавецьких готелях, зокрема в "Rixos-Прикарпаття" та "Mirotel".
- Команда викладачів KSE впродовж тижня читала для майбутніх депутатів лекції з економіки, бюджетного процесу, публічної політики, розповідала про децентралізацію, освіту, оборону тощо.
- Тижневий семінар для новообраних народних депутатів обійшовся "Слузі народу" у 10 мільйонів гривень.
Українська правда