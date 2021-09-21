Зеленский планирует вновь собрать "слуг" на обучение в Трускавце

Президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.

Источник: собеседники УП, Telegram-канал УП. Off the record

Прямая речь: "Зеленский собирает свою фракцию на новое обучение в Трускавце, как это было летом 2019 года".

Детали: По словам собеседников УП, встреча пройдет по 2 октября.

На встрече, как ожидают в "Слуге народа", будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях.

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