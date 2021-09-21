Зеленский планирует вновь собрать "слуг" на обучение в Трускавце
Вторник, 21 сентября 2021, 14:38
Президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время провести встречу с фракцией "Слуга народа" в Трускавце, как это было летом 2019 года.
Источник: собеседники УП, Telegram-канал УП. Off the record
Прямая речь: "Зеленский собирает свою фракцию на новое обучение в Трускавце, как это было летом 2019 года".
Детали: По словам собеседников УП, встреча пройдет по 2 октября.
На встрече, как ожидают в "Слуге народа", будет большой разговор о будущем, в том числе о кадровых решениях.
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Предыстория:
- Тренинг для "слуг народа" проходил в 2019 году с 29 июля по 4 августа в Трускавце. В нем приняли участие 263 народных избранника.
- Они жили в нескольких трускавецких гостиницах, в частности в "Rixos-Прикарпатье" и "Mirotel".
- Команда преподавателей KSE в течение недели читала для будущих депутатов лекции по экономике, бюджетному процессу, публичной политике, рассказывала о децентрализации, образовании, обороне и тому подобное.
- Недельный семинар для новоизбранных народных депутатов обошелся "Слуге народа" в 10 миллионов гривен.
Украинская правда