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Арахамія дивується, як Разумков на лікарняному призначає позачергову сесію

Вівторок, 21 вересня 2021, 15:30
Арахамія дивується, як Разумков на лікарняному призначає позачергову сесію
Давид Арахамія, фото з Facebook нардепа

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що хоче юридично з’ясувати статус нинішньої роботи спікера парламенту Дмитра Разумкова, який повторно захворів на коронавірус.

Джерело: Арахамія в коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради 21 вересня

Пряма мова: "По лікарняному, я хотів би, щоб з’ясували, тому що я не розумію. Він офіційно на лікарняному, але видає розпорядження. Коли людина на лікарняному, будь то президент чи журналіст, він не може виконувати жодні обов’язки".

Деталі: Арахамія повідомив, що у вівторок отримав лист від Разумкова з розпорядженням скликати на четвер позачергову сесію. На думку лідера фракції влади, спікер не мав цього робити, оскільки перебуває на лікарняному, хоча колегам повідомив, що знаходиться на самоізоляції. За словами Арахамії склалася "юридична невизначеність", адже, мовляв норми про самоізоляцію в КЗОТі немає. "Слуга народу" консультуватиметься з цього приводу з юристами.

Поза  тим Арахамія побажав Разумкову якнайшвидшого одужання. Стосовно конфлікту команди президента зі спікером, який набирає обертів, голова фракції "Слуга народу" визнав певні розбіжності у поглядах, але зазначив, що Разумкова ще сприймають як людину владної команди.

Однак зазначив, що у партії хотіли би почути деякі пояснення від Разумкова, оскільки, мовляв, "багато журналістів і експертів натякають, що спікер зібрався будувати окрему політичну кар’єру".

Валентина Романенко, УП
Теми: Разумков ДмитроВерховна РадаСлуга народу
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