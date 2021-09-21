Арахамия недоумевает, как Разумков на больничном назначает внеочередную сессию

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что хочет юридически выяснить статус нынешней работы спикера парламента Дмитрия Разумкова, который повторно заболел коронавирусом.

Источник: Арахамия в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады 21 сентября

Прямая речь: "По больничному, я хотел бы, чтобы выяснили, потому что я не понимаю. Он официально на больничном, но издает распоряжения. Когда человек на больничном, будь то президент или журналист, он не может выполнять никакие обязанности".

Детали: Арахамия сообщил, что во вторник получил письмо от Разумкова с распоряжением о созыве на четверг внеочередной сессии Верховной Рады. По мнению лидера фракции власти, спикер не должен был этого делать, поскольку находится на больничном, хотя коллегам сообщил, что находится на самоизоляции. По словам Арахамии, возникла "юридическая неопределенность", ведь, мол нормы о самоизоляции в КЗоТ нет. "Слуга народа" будет консультироваться по этому поводу с юристами.

Помимо того Арахамия пожелал Разумкову скорейшего выздоровления. Относительно конфликта команды президента со спикером, который набирает обороты, председатель фракции "Слуга народа" признал определенные разногласия, но отметил, что Разумкова еще воспринимают как человека властной команды.

Однако отметил, что в партии хотели бы услышать некоторые пояснения от Разумкова, поскольку, мол, "многие журналисты и эксперты намекают, что спикер собрался строить отдельную политическую карьеру".