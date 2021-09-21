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Зеленський передасть Ердогану списки українських в’язнів в РФ – Никифоров

Вівторок, 21 вересня 2021, 22:01

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із турецьким колегою Реджепом Ердоганом може передати йому списку утримуваних Кремлем громадян, зокрема кримських татар, для того, щоб він посприяв їх звільненню. 

Джерело: речник президента Сергій Никифоров, цитує Офіс президента 

Пряма мова: "Це підтримка, яку Туреччина могла б надати кримським татарам, зокрема затриманому Наріману Джелялову. Є списки утримуваних осіб. Я думаю, що Президент України може передати їх Реджепу Таїпу Ердогану, і вони можуть обговорити, яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар".

Деталі: Окрім того, з Ердоганом Зеленський хоче обговорити економічні питання, зокрема щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами та тему військового співробітництва. 

Довідково: Наразі президент Володимир Зеленський перебуває з візитом у США у рамках проведення Генасамблеї ООН. Там у нього заплановані різні зустрічі, зокрема, із главами держав. 

Українська правда
Теми: ЗеленськийЕрдоганполоненіполітв'язніКрим
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