Зеленский передаст Эрдогану списки украинских узников в РФ – Никифоров

Президент Владимир Зеленский во время встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом может передать ему список удерживаемых Кремлем граждан, в частности крымских татар, для того, чтобы он помог их освобождению.

Источник: пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, цитирует Офис президента

Прямая речь: "Это поддержка, которую Турция могла бы предоставить крымским татарам, в частности задержанному Нариману Джелялову. Есть списки удерживаемых лиц. Я думаю, что Президент Украины может передать их Реджепу Тайипу Эрдогану, и они могут обсудить, каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар".

Детали: Кроме того, с Эрдоганом Зеленский хочет обсудить экономические вопросы, в частности о подписании соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами и тему военного сотрудничества.

Справка: Сейчас президент Владимир Зеленский находится с визитом в США в рамках проведения Генассамблеи ООН. Там у него запланированы различные встречи, в частности, с главами государств.