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Джеляла в СІЗО поставили на облік як "схильного до тероризму" – адвокат

Середа, 15 вересня 2021, 18:37
Джеляла в СІЗО поставили на облік як схильного до тероризму – адвокат
Фото Джеляла з facebook Рефата Чубарова

Заарештованого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в СІЗО поставили на облік як "схильного до вчинення терористичних та екстремістських злочинів". 

Джерело: адвокат Микола Полозов у Facebook 

Пряма мова: "Буквально напередодні нашої зустрічі Нарімана повідомили, що він поставлений на облік як особа схильна до вчинення терористичних і екстремістських злочинів. Що явно свідчить про повне незнання співробітниками СІЗО принципів кримінального провадження і такого поняття як презумпція невинності. Звичайно ж, всі подібні незаконні адміністративні рішення ми будемо оскаржувати".

Деталі: Адвокат розповів, що відвідав Джеляла разом з ще одним захисником Еміне Авамілевою. За словами Полозова, його клієнт виглядає добре, на здоров’я не скаржиться. Його тримають у так званому "спецблоці", де обмежена взаємодія не лише із зовнішнім світом, але й іншими ув’язненими. 

Окупанти кинули Джеляла у двомісну камеру. Разом із ним там перебуває фігурант справи про релігійну організацію "Свідків Єгови", яка заборонили в Росії та окупованому Криму. Сама камера не обладнана холодильником та телевізором.  

Джелял також розповів, що тюремні лікаря оглянули його та вакцинували від віспи та гепатиту, пояснивши, що в цьому закладі є багато хвороб. 

Полозов також передав вдячність Джеляла за ту підтримку, яку він отримує в Криму та з територій вільного світу. 

Читати також: Щоденник полоненого Нарімана Джеляла

Передісторія:

  • 23 серпня, у День українського прапора, в селі Перевальне між Сімферополем і Ялтою був пошкоджений газопровід. У Росії порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 281 КК Росії ("диверсія"), яке передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.
  • 3-4 серпня в Криму затримали 5 кримських татар: першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Всім затриманим обрано запобіжний захід – утримання під вартою.
  • У Меджлісі кажуть, що Нарімана Джеляла (Джелялов – російський варіант прізвища) після затримання цілий день тримали в наручниках і з мішком на голові.
  • Федеральна служба безпеки Росії 7 вересня заявила, що українські розвідники організували, а кримчани Асан і Азіз Ахтемови нібито виконали підрив ділянки газопровода в районі Перевального в окупованому Криму. Одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова ФСБ назвали посередником.

Українська правда

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Теми: кримські татариКримМеджліс
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