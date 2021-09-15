Джеляла в СІЗО поставили на облік як "схильного до тероризму" – адвокат

Заарештованого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в СІЗО поставили на облік як "схильного до вчинення терористичних та екстремістських злочинів".

Джерело: адвокат Микола Полозов у Facebook

Пряма мова: "Буквально напередодні нашої зустрічі Нарімана повідомили, що він поставлений на облік як особа схильна до вчинення терористичних і екстремістських злочинів. Що явно свідчить про повне незнання співробітниками СІЗО принципів кримінального провадження і такого поняття як презумпція невинності. Звичайно ж, всі подібні незаконні адміністративні рішення ми будемо оскаржувати".

Деталі: Адвокат розповів, що відвідав Джеляла разом з ще одним захисником Еміне Авамілевою. За словами Полозова, його клієнт виглядає добре, на здоров’я не скаржиться. Його тримають у так званому "спецблоці", де обмежена взаємодія не лише із зовнішнім світом, але й іншими ув’язненими.

Окупанти кинули Джеляла у двомісну камеру. Разом із ним там перебуває фігурант справи про релігійну організацію "Свідків Єгови", яка заборонили в Росії та окупованому Криму. Сама камера не обладнана холодильником та телевізором.

Джелял також розповів, що тюремні лікаря оглянули його та вакцинували від віспи та гепатиту, пояснивши, що в цьому закладі є багато хвороб.

Полозов також передав вдячність Джеляла за ту підтримку, яку він отримує в Криму та з територій вільного світу.

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