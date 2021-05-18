Росія переслідує майже 100 кримських татар – Денісова

За політичними мотивами Москва переслідує 93 кримських татар, з них 78 осіб відбувають незаконне покарання на території Росії, ще 15 – позбавлені права на свободу пересування в окупованому Криму.

Джерело: Уповноважена з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова: "93 кримських татар переслідуються РФ за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ, а 15 -позбавлені права на свободу пересування, адже перебувають у тимчасово окупованому Криму під адміністративним наглядом".

Деталі: Президент Володимир Зеленський, написав, що Україна робить все можливе, щоб повернути півострів та захистити скривджених там. Саме тому була започаткована Кримська платформа.

77 років тому все кримськотатарське населення було депортовано з Криму. Через це вони втратили ~50% людей. 7 років тому #Крим був окупований Росією. 🇺🇦 робить все, щоб захистити права скривджених там і повернути півострів. Ось чому ми започаткували #КримськаПлатформа — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2021

Чому це важливо: 18 травня Україна вшановує жертв депортації кримських татар та відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Цього дня 1944 році у Криму почалась депортація кримських татар, за три дні радянська влада депортувала з півострова майже 200 тисяч корінних мешканців.

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