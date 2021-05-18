Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія переслідує майже 100 кримських татар – Денісова

Вівторок, 18 травня 2021, 11:35

За політичними мотивами Москва переслідує 93 кримських татар, з них 78 осіб відбувають незаконне покарання на території Росії, ще 15 – позбавлені права на свободу пересування в окупованому Криму. 

Джерело: Уповноважена з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова: "93 кримських татар переслідуються РФ за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ, а 15 -позбавлені права на свободу пересування, адже перебувають у тимчасово окупованому Криму під адміністративним наглядом".

Деталі: Президент Володимир Зеленський, написав, що Україна робить все можливе, щоб повернути півострів та захистити скривджених там. Саме тому була започаткована Кримська платформа. 

Чому це важливо: 18 травня Україна вшановує жертв депортації кримських татар та відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Цього дня 1944 році у Криму почалась депортація кримських татар, за три дні радянська влада депортувала з півострова майже 200 тисяч корінних мешканців. 

Читайте також: "Це моє особисте пекло". Як окупували Крим: новини, які ми (майже) не помітили в лютому 2014-го

Самоповернення в Крим. Лонгрід. Фільм. Подкаст

Передісторія:

  • У березні 2014 року Росія незаконно окупували Крим. Міжнародна спільнота не визнає анексію українського Криму.
  • З того часу мешканці півострова переслідуються окупаційною владою, зокрема і кримські татари. 
  • Українська влада ініціювала створення Кримської платформи та запрошує до неї представників іноземних держав. 
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що у РФ діє група, завданням якої є "завалити" саміт Кримської платформи.
  • Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським наголосив, що підтримує Кримську платформу.

Українська правда
Теми: кримські татариКримська платформаКримокупаціяполітв'язні


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Україну доставили 120 тисяч доз вакцини Comirnaty від Pfizer

ЦАХАЛ: Понад 150 терористів убито в боях у Газі

фото Кличко наполягає, що силовики приходили саме до нього

У МЗС прокоментували відео, яке оприлюднив екссуддя Чаус

Обшуки в будинку Кличка не стосуються самого мера - СБУ

виправлено У будинок Кличка прийшли правоохоронці

Усі новини...
кримські татари
Самоповернення в Крим. Лонгрід. Фільм. Подкаст
Силовики ФСБ вбили людину під час обшуків у Криму
До Ростова вивезли вже більше 50 політв'язнів кримських татар – адвокат
Останні новини
12:47
В Україні дощитиме і буде прохолодно
12:46
МОЗ підписав угоду для отримання 90 мільйонів доларів від Світового банку
12:41
У Білорусі заблокували відомий опозиційний портал: до керівництва прийшли силовики
12:38
Уряд створив Офіс з розвитку підприємництва та експорту
12:37
Медведчук подав апеляцію на домашній арешт
12:36
Комісії інтерчейндж знижуватимуться: НБУ, Visa і Mastercard підписали меморандум
12:35
фотоВ Одесу прибув сучасний британський патрульний корабель
12:28
Служив в українській армії: СБУ викрила колишнього бойовика
12:14
На підприємстві "Укрзалізниці" привласнили понад 1 млн грн – поліція
12:13
Понад 40% українців не готові отримати щеплення проти COVID-19. Опитування
Усі новини...