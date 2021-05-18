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Росія переслідує майже 100 кримських татар – Денісова

Вівторок, 18 травня 2021, 11:35
Росія переслідує майже 100 кримських татар – Денісова

За політичними мотивами Москва переслідує 93 кримських татар, з них 78 осіб відбувають незаконне покарання на території Росії, ще 15 – позбавлені права на свободу пересування в окупованому Криму. 

Джерело: Уповноважена з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова: "93 кримських татар переслідуються РФ за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ, а 15 -позбавлені права на свободу пересування, адже перебувають у тимчасово окупованому Криму під адміністративним наглядом".

Деталі: Президент Володимир Зеленський, написав, що Україна робить все можливе, щоб повернути півострів та захистити скривджених там. Саме тому була започаткована Кримська платформа. 

Чому це важливо: 18 травня Україна вшановує жертв депортації кримських татар та відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Цього дня 1944 році у Криму почалась депортація кримських татар, за три дні радянська влада депортувала з півострова майже 200 тисяч корінних мешканців. 

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Самоповернення в Крим. Лонгрід. Фільм. Подкаст

Передісторія:

  • У березні 2014 року Росія незаконно окупували Крим. Міжнародна спільнота не визнає анексію українського Криму.
  • З того часу мешканці півострова переслідуються окупаційною владою, зокрема і кримські татари. 
  • Українська влада ініціювала створення Кримської платформи та запрошує до неї представників іноземних держав. 
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що у РФ діє група, завданням якої є "завалити" саміт Кримської платформи.
  • Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським наголосив, що підтримує Кримську платформу.

Українська правда

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Теми: кримські татариКримська платформаКримокупаціяполітв'язні
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