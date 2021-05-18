Росія переслідує майже 100 кримських татар – Денісова
За політичними мотивами Москва переслідує 93 кримських татар, з них 78 осіб відбувають незаконне покарання на території Росії, ще 15 – позбавлені права на свободу пересування в окупованому Криму.
Джерело: Уповноважена з прав людини Людмила Денісова у Telegram
Пряма мова: "93 кримських татар переслідуються РФ за політичними мотивами. З них 78 відбувають незаконне покарання на території РФ, а 15 -позбавлені права на свободу пересування, адже перебувають у тимчасово окупованому Криму під адміністративним наглядом".
Деталі: Президент Володимир Зеленський, написав, що Україна робить все можливе, щоб повернути півострів та захистити скривджених там. Саме тому була започаткована Кримська платформа.
77 років тому все кримськотатарське населення було депортовано з Криму. Через це вони втратили ~50% людей. 7 років тому #Крим був окупований Росією. 🇺🇦 робить все, щоб захистити права скривджених там і повернути півострів. Ось чому ми започаткували #КримськаПлатформа— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2021
Чому це важливо: 18 травня Україна вшановує жертв депортації кримських татар та відзначає День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Цього дня 1944 році у Криму почалась депортація кримських татар, за три дні радянська влада депортувала з півострова майже 200 тисяч корінних мешканців.
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Самоповернення в Крим. Лонгрід. Фільм. Подкаст
Передісторія:
- У березні 2014 року Росія незаконно окупували Крим. Міжнародна спільнота не визнає анексію українського Криму.
- З того часу мешканці півострова переслідуються окупаційною владою, зокрема і кримські татари.
- Українська влада ініціювала створення Кримської платформи та запрошує до неї представників іноземних держав.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що у РФ діє група, завданням якої є "завалити" саміт Кримської платформи.
- Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час зустрічі зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським наголосив, що підтримує Кримську платформу.