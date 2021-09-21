Суд звільнив антимайданівця "Топаза" від відповідальності 

Дарницький районний суд столиці звільнив антимайданівця Гната Кромського ("Топаза") від кримінальної відповідальності, закривши справу за клопотанням захисника.

Джерело: Watchers Media

Деталі: Рішення 21 вересня ухвалив суддя Андрій Скуба. "Топаза" звинувачували у співучасті у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалось заподіянням викраденому фізичних страждань. Йому могло "світити" до 5 років позбавлення волі.

У справі йдеться про викрадення Владислава Іваненка. Його тітушки 21 січня 2014 року вивезли до лісу та катували, бо думали що він учасник Майдану. Пізніше його відпустили.

Слідство стверджувало, що Кромський допомогав тітушкам.

На засіданні 11 серпня адвокат "Топаза" Олександр Шандра подав кілька клопотань. У першому він просив звільнити Кромського від кримінальної відповідальності у зв’язку зі спливом строків давності. Пізніше він просив направити справу до Верховного суду для зміни підсудності або відразу скерувати в один із судів Харкова для розгляду.

Захисник також наполягав на поверненні обвинувального акту прокурору на доопрацювання. Шадрін заявив, що йому не відкрили всі матеріали справи.

Прокурорка Юлія Малашич заперечила щодо повернення обвинувального акту на доопрацювання та щодо зміни підсудності справи. На її думку, оскільки Кромський вже був засуджений за участь у подіях "руской вєсни" у Харкові, то обрахунок строків давності переривається у разі вчинення нового злочину, що власне і має місце у випадку "Топаза".

Проте суд вирішив звільнити Кромського від кримінальної відповідальності та закрити справу у зв’язку із закінченням строків давності.

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