Суд освободил антимайдановца "Топаза" от ответственности

Дарницкий районный суд столицы освободил антимайдановца Гната Кромского ("Топаза") от уголовной ответственности, закрыв дело по ходатайству защитника.

Источник: Watchers Media

Детали: Решение 21 сентября принял судья Андрей Скуба. "Топаза" обвиняли в соучастии в незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением украденому физических страданий. Ему могло "светить" до 5 лет лишения свободы.

В деле речь идет о похищении Владислава Иваненко. Его титушки 21 января 2014 вывезли в лес и пытали, потому что думали что он участник Майдана. Позже его отпустили.

Следствие утверждало, что Кромской помогал титушкам.

На заседании 11 августа адвокат "Топаза" Александр Шандра подал несколько ходатайств. В первом он просил освободить Кромского от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Позже он просил направить дело в Верховный суд для изменения подсудности или сразу отправить в один из судов Харькова для рассмотрения.

Защитник также настаивал на возвращении обвинительного акта прокурору на доработку. Шадрин заявил, что ему не открыли все материалы дела.

Прокурор Юлия Малашич возразила о возврате обвинительного акта на доработку и по изменению подсудности дела. По ее мнению, поскольку Кромской уже был осужден за участие в событиях "русской весны" в Харькове, то расчет сроков давности прерывается в случае совершения нового преступления, что собственно и имеет место в случае "Топаза".

Однако суд решил освободить Кромского от уголовной ответственности и закрыть дело в связи с истечением сроков давности.

Напомним: