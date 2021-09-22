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Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії питання Криму і "Північного потоку-2"

Середа, 22 вересня 2021, 00:38
Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський у рамках візиту в США зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Хочу подякувати вам особисто, Європейському Союзу, Європейській комісії, Європейській раді за підтримку України, нашої незалежності, невизнання анексії Криму Російською Федерацією".

Деталі: Президент України поінформував Урсулу фон дер Ляєн про погіршення ситуації в Криму, зокрема з огляду на чергову хвилю незаконних політично мотивованих арештів.

Глава держави порушив питання про надання сприяння у звільненні майже 450 українців, яких утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Крім того, особливу увагу під час зустрічі було приділено питанням енергетичної безпеки у Європі. Глава держави наголосив, що проєкт "Північний потік-2" є передусім безпековим викликом для європейського регіону.

Президент зазначив, що Україна готова до проведення найближчим часом офіційних консультацій щодо "Північного потоку-2", а також інших питань, пов’язаних з монополізацією Росією газового ринку Європи.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський прибув до США, де візьме участь у Генеральній асамблеї ООН. 

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Нью-Йорк (США) заявив, що Генеральна асамблея ООН є одним з основних майданчиків, де Україна може вирішувати питання щодо Донбасу і Криму.

Українська правда
Теми: ЗеленськийСШАЄС
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