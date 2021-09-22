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Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии вопрос Крыма и "Северного потока-2"

Среда, 22 сентября 2021, 00:38
Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии вопрос Крыма и Северного потока-2
Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Хочу поблагодарить вас лично, Европейский Союз, Европейскую комиссию, Европейский совет за поддержку Украины, нашей независимости, непризнание аннексии Крыма Российской Федерацией".

Детали: Президент Украины проинформировал Урсулу фон дер Ляен об ухудшении ситуации в Крыму, в частности учитывая очередную волну незаконных политически мотивированных арестов.

Глава государства поднял вопрос об оказании содействия в освобождении почти 450 украинцев, содержащихся на временно оккупированных территориях и в России.

Кроме того, особое внимание во время встречи было уделено вопросам энергетической безопасности в Европе. Глава государства подчеркнул, что проект "Северный поток-2" является прежде всего вызовам для европейского региона.

Президент отметил, что Украина готова к проведению в ближайшее время официальных консультаций по "Северному потоку-2", а также других вопросов, связанных с монополизацией Россией газового рынка Европы.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский прибыл в США, где примет участие в Генеральной ассамблее ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк (США) заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одним из основных площадок, где Украина может решать вопрос о Донбассе и Крыме.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСШАЕС
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