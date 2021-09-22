Зеленський запросив американських бізнесменів "стати частиною процесу трансформації України"
Середа, 22 вересня 2021, 05:45
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з представниками бізнесу Сполучених Штатів і запросив їх "стати частиною процесу трансформації України".
Джерело: Офіс президента
Пряма мова Зеленського: "Підтримка партнерів і союзників, насамперед США, є для нас вкрай важливою".
"Запрошую вас стати частиною процесу трансформації України".
"Дуже розраховуємо на підтримку партнерів, насамперед США, що дасть змогу нам здійснити трансформацію у короткі терміни. Закликаю вас долучитися до реалізації цього плану".
Деталі: Крім того, під час зустрічі Зеленський ознайомив інвесторів із безпековою ситуацією на Донбасі та викликами в енергетичній сфері у контексті проекту "Північний потік-2".
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Українська правда