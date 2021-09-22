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Зеленский пригласил американских бизнесменов "стать частью процесса трансформации Украины"

Среда, 22 сентября 2021, 05:45
Зеленский пригласил американских бизнесменов стать частью процесса трансформации Украины
Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с представителями бизнеса США и пригласил их "стать частью процесса трансформации Украины".

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Поддержка партнеров и союзников, прежде всего США, для нас крайне важна".

"Приглашаю вас стать частью процесса трансформации Украины".

"Очень рассчитываем на поддержку партнеров, прежде всего США, что позволит нам осуществить трансформацию в короткие сроки. Призываю вас присоединиться к реализации этого плана".

Детали: Кроме того, во время встречи Зеленский ознакомил инвесторов с политикой безопасности ситуацией на Донбассе и вызовами в энергетической сфере в контексте проекта "Северный поток-2".

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский прибыл в США, где примет участие в Генеральной ассамблее ООН.
  • Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк (США) заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одним из основных площадок, где Украина может решать вопрос о Донбассе и Крыме.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСШАбизнес
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