В Киеве новых больных COVID-19 уже в три раза больше, чем выздоровлений
За сутки 21 сентября в столице зарегистрировали 465 новых случаев коронавируса, 3 человека умерли, при этом выздоровели только 138 больных.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Прямая речь Кличко: "465 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 3 летальных случая от вируса".
Детали: 81 больного коронавирусом госпитализировали. Еще 70 человек положили в больницы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (72), Днепровском (71) и в Святошинском (62) районах.
Всего с начала пандемии в столице уже 231 117 подтвержденных случаев коронавируса, 5 345 больных умерли, преодолели вирус 219 528 жителей столицы.
Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП
Предыстория:
- За сутки 20 сентября в больницы столицы попали 112 больных коронавирусом – это наибольшее количество госпитализаций с 17 августа