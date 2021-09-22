В Киеве новых больных COVID-19 уже в три раза больше, чем выздоровлений

За сутки 21 сентября в столице зарегистрировали 465 новых случаев коронавируса, 3 человека умерли, при этом выздоровели только 138 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "465 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 3 летальных случая от вируса".

Детали: 81 больного коронавирусом госпитализировали. Еще 70 человек положили в больницы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (72), Днепровском (71) и в Святошинском (62) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 231 117 подтвержденных случаев коронавируса, 5 345 больных умерли, преодолели вирус 219 528 жителей столицы.

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