Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве новых больных COVID-19 уже в три раза больше, чем выздоровлений

Среда, 22 сентября 2021, 10:09
Фото desn.kyivcity.gov.ua

За сутки 21 сентября в столице зарегистрировали 465 новых случаев коронавируса, 3 человека умерли, при этом выздоровели только 138 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "465 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 3 летальных случая от вируса".

Детали: 81 больного коронавирусом госпитализировали. Еще 70 человек положили в больницы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (72), Днепровском (71) и в Святошинском (62) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 231 117 подтвержденных случаев коронавируса, 5 345 больных умерли, преодолели вирус 219 528 жителей столицы.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • За сутки 20 сентября в больницы столицы попали 112 больных коронавирусом – это наибольшее количество госпитализаций с 17 августа

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

На Тернопольщине произошло землетрясение с силой 4,3 балла

Украина в "желтой зоне" эпидпасности: какие правила действуют теперь

Динамика неутешительная: 7 866 больных и 123 умерших от COVID за сутки в Украине

Главные новости среды и ночи: нападение на Шефира, Зеленский на Генассамблее ООН

Макрон согласился вернуть французского посла в США после разговора с Байденом

видео"Играли в равенство": Зеленский отчитал ООН из-за вакцин

Все новости...
Киев
В среду три станции метро могут закрыть из-за футбола
Сбила столб и исчезла: в Киеве за "пьяное" вождение привлекли к ответственности судью Майдана
"Забота. Навстречу киевлянам": будут судить чиновников за разворованные на помощи миллионы
Последние новости
10:45
ФРС США сохранила процентную ставку и анонсировала сворачивание антикризисных мер
10:41
фотоВ Киеве задержали мужчину, который гулял по набережной с гранатой в кармане
10:32
Польша получила разрешение на участие в сертификации газопровода "Северный поток-2"
10:26
Стефанчук позвал глав фракций на совещание перед законом об олигархах
10:24
Часть спецправ заимствования от распределения МВФ пойдет на погашение евробондов – Марченко
10:11
На Тернопольщине произошло землетрясение с силой 4,3 балла
10:00
фотоВ России нашли обломки пропавшего накануне военного самолета
09:39
Трамп подал иск на $100 млн против трех журналистов и своей племянницы
09:26
ЕС призвал Сербию и Косово к диалогу для возобновления свободы передвижения
09:24
фото Зеленский и Джонсон в США поговорили о Донбассе и "Северном потоке-2"
Все новости...