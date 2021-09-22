Окупанти Криму заявляють, що Зеленський перестав платити їм за комуналку
Родині президента України Володимира Зеленського в окупованому Криму погрожують судом, якщо він не почне платити комунальні послуги за квартиру в Лівадії.
Джерело: директор автономної некомерційної організації "ЖКГ Контроль Республіки Крим" Анатолій Петров у коментарі "Вести Крым"
Пряма мова: "Я сподіваюся, пан Зеленський залишиться нашим платником податків. Завжди він добре платив і підтримував російські комунальні організації. А тут, напевно, злякався чогось, або доходи різко впали, складні життєві обставини".
Деталі: Петров зазначив, що кожна організація, яка постачає послуги, – світло, воду, газ, – "потихеньку записує всі борги".
"Як правило це не менше трьох місяців, потім усі ці документи відправляють у керуючу компанію, а та йде в суд", – сказав чиновник.
Питаннями стягнення займаються судові пристави. Вони проводять ревізію майна і дивляться, якими способами боржник може віддати борг.
"Справа може зайти аж до продажу майна", – заявив Петров.
Раніше Тетяна Монтян у програмі "Время покажет" пустила чутку, що Зеленський вже два місяці не платив за комунальні послуги в Криму. Про це їй нібито сказали біля його дому.
Передісторія:
- Пентхаус у Лівадії оформлений на дружину Володимира Зеленського Олену. Кримську нерухомість президент України зазначав у своїх деклараціях і за 2018 рік, і за 2020 рік.
- Нерухомість площею майже 130 кв м розташована в елітному житловому комплексі "Імператор" у Лівадії, повідомляли журналісти в травні 2019 року.
- За даними "Reuters", елітну квартиру в Лівадії Олена Зеленська купила в 2013 році менше ніж за половину ринкової вартості у екс-нардепа, олігарха Олександра Буряка.
- У березні 2021 року голова окупаційної адміністрації РФ в Криму Сергій Аксьонов заявляв, що Володимир і Олена Зеленські досі є власниками нерухомості в Криму і платять комунальні платежі.