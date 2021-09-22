Окупанти Криму заявляють, що Зеленський перестав платити їм за комуналку

Родині президента України Володимира Зеленського в окупованому Криму погрожують судом, якщо він не почне платити комунальні послуги за квартиру в Лівадії.

Джерело: директор автономної некомерційної організації "ЖКГ Контроль Республіки Крим" Анатолій Петров у коментарі "Вести Крым"

Пряма мова: "Я сподіваюся, пан Зеленський залишиться нашим платником податків. Завжди він добре платив і підтримував російські комунальні організації. А тут, напевно, злякався чогось, або доходи різко впали, складні життєві обставини".

Деталі: Петров зазначив, що кожна організація, яка постачає послуги, – світло, воду, газ, – "потихеньку записує всі борги".

"Як правило це не менше трьох місяців, потім усі ці документи відправляють у керуючу компанію, а та йде в суд", – сказав чиновник.

Питаннями стягнення займаються судові пристави. Вони проводять ревізію майна і дивляться, якими способами боржник може віддати борг.

"Справа може зайти аж до продажу майна", – заявив Петров.

Раніше Тетяна Монтян у програмі "Время покажет" пустила чутку, що Зеленський вже два місяці не платив за комунальні послуги в Криму. Про це їй нібито сказали біля його дому.

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