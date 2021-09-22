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Оккупанты Крыма заявляют, что Зеленский перестал платить им за коммуналку

Среда, 22 сентября 2021, 11:30
Оккупанты Крыма заявляют, что Зеленский перестал платить им за коммуналку
Фото с vesti-k.ru

Семье президента Украины Владимира Зеленского в оккупированном Крыму угрожают судом, если он не начнет платить коммунальные услуги за квартиру в Ливадии. 

Источник: директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров в комментарии "Вести Крым"

Прямая речь: "Я надеюсь, господин Зеленский останется нашим налогоплательщиком. Всегда он хорошо платил и поддерживал российские коммунальные организации. А тут, наверное, испугался чего-то, или доходы резко упали, сложные жизненные обстоятельства".

Детали: Петров отметил, что каждая организация, которая поставляет услуги, – свет, воду, газ, – "потихоньку записывает все долги". 

"Как правило это не менее трех месяцев, потом все эти документы отправляют в управляющую компанию, а та идет в суд", – сказал чиновник. 

Вопросами взыскания занимаются судебные приставы. Они проводят ревизию имущества и смотрят, какими способами должник может отдать долг. 

"Дело может зайти вплоть до продажи имущества", – заявил Петров.

Ранее Татьяна Монтян в программе "Время покажет" пустила слух, что Зеленский уже два месяца не платил за коммунальные услуги в Крыму. Об этом ей якобы сказали возле его дома.

Предыстория:

  • Пентхаус в Ливадии оформлен на жену Владимира Зеленского Елену. Крымскую недвижимость президент Украины указывал в своих декларациях и за 2018 год, и за 2020 год.
  • Недвижимость площадью почти 130 кв м расположена в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии, сообщали журналисты в мае 2019 года. 
  • По данным "Reuters", элитную квартиру в Ливадии Елена Зеленская купила в 2013 году менее чем за половину рыночной стоимости у экс-нардепа, олигарха Александра Буряка.
  • В марте 2021 года глава оккупационной администрации РФ в Крыму Сергей Аксенов заявлял, что Владимир и Елена Зеленские до сих пор являются владельцами недвижимости в Крыму и платят коммунальные платежи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийКрымнедвижимостьЖКХ
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