Оккупанты Крыма заявляют, что Зеленский перестал платить им за коммуналку
Семье президента Украины Владимира Зеленского в оккупированном Крыму угрожают судом, если он не начнет платить коммунальные услуги за квартиру в Ливадии.
Источник: директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров в комментарии "Вести Крым"
Прямая речь: "Я надеюсь, господин Зеленский останется нашим налогоплательщиком. Всегда он хорошо платил и поддерживал российские коммунальные организации. А тут, наверное, испугался чего-то, или доходы резко упали, сложные жизненные обстоятельства".
Детали: Петров отметил, что каждая организация, которая поставляет услуги, – свет, воду, газ, – "потихоньку записывает все долги".
"Как правило это не менее трех месяцев, потом все эти документы отправляют в управляющую компанию, а та идет в суд", – сказал чиновник.
Вопросами взыскания занимаются судебные приставы. Они проводят ревизию имущества и смотрят, какими способами должник может отдать долг.
"Дело может зайти вплоть до продажи имущества", – заявил Петров.
Ранее Татьяна Монтян в программе "Время покажет" пустила слух, что Зеленский уже два месяца не платил за коммунальные услуги в Крыму. Об этом ей якобы сказали возле его дома.
Предыстория:
- Пентхаус в Ливадии оформлен на жену Владимира Зеленского Елену. Крымскую недвижимость президент Украины указывал в своих декларациях и за 2018 год, и за 2020 год.
- Недвижимость площадью почти 130 кв м расположена в элитном жилом комплексе "Император" в Ливадии, сообщали журналисты в мае 2019 года.
- По данным "Reuters", элитную квартиру в Ливадии Елена Зеленская купила в 2013 году менее чем за половину рыночной стоимости у экс-нардепа, олигарха Александра Буряка.
- В марте 2021 года глава оккупационной администрации РФ в Крыму Сергей Аксенов заявлял, что Владимир и Елена Зеленские до сих пор являются владельцами недвижимости в Крыму и платят коммунальные платежи.