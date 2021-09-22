Оккупанты Крыма заявляют, что Зеленский перестал платить им за коммуналку

Семье президента Украины Владимира Зеленского в оккупированном Крыму угрожают судом, если он не начнет платить коммунальные услуги за квартиру в Ливадии.

Источник: директор автономной некоммерческой организации "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров в комментарии "Вести Крым"

Прямая речь: "Я надеюсь, господин Зеленский останется нашим налогоплательщиком. Всегда он хорошо платил и поддерживал российские коммунальные организации. А тут, наверное, испугался чего-то, или доходы резко упали, сложные жизненные обстоятельства".

Детали: Петров отметил, что каждая организация, которая поставляет услуги, – свет, воду, газ, – "потихоньку записывает все долги".

"Как правило это не менее трех месяцев, потом все эти документы отправляют в управляющую компанию, а та идет в суд", – сказал чиновник.

Вопросами взыскания занимаются судебные приставы. Они проводят ревизию имущества и смотрят, какими способами должник может отдать долг.

"Дело может зайти вплоть до продажи имущества", – заявил Петров.

Ранее Татьяна Монтян в программе "Время покажет" пустила слух, что Зеленский уже два месяца не платил за коммунальные услуги в Крыму. Об этом ей якобы сказали возле его дома.

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