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В трех ТРЦ Киева открыли пункты вакцинации от COVID-19

Среда, 22 сентября 2021, 13:09
Фото: ЦОЗ

Прививаться от коронавируса отныне можно в торгово-развлекательных центрах Ocean Plaza, River Mall и SkyMall.

Источник: Helsi

Детали: Чтобы прививаться необходимо записаться на удобное время и выбрать желаемую вакцину. Сейчас там доступны AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.

ТРЦ Ocean Plaza находится возле станции метро Лыбидская, River Mall на Осокорках, а SkyMall на Троещине.

Напомним:

  • Во вторник 21 сентября в Украине  против COVID-19 привили 116 005 человек: первую дозу вакцины получили 68 502 человека, вторую дозу – 47 503 человека.
  • С начала прививочной кампании в Украине привито 6 435 427 человек, из них первую дозу вакцины получили 6 435 425 человек полностью иммунизированы – 5 246 164 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
  • С 23 сентября Украина переходит в "желтую" зону эпидемической опасности. Карантинные ограничения не будут распространяться на коллективы тех, кто имеет документ о вакцинации, отсутствие коронавируса или перенесенной болезни.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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