В трех ТРЦ Киева открыли пункты вакцинации от COVID-19

Прививаться от коронавируса отныне можно в торгово-развлекательных центрах Ocean Plaza, River Mall и SkyMall.

Источник: Helsi

Детали: Чтобы прививаться необходимо записаться на удобное время и выбрать желаемую вакцину. Сейчас там доступны AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.

ТРЦ Ocean Plaza находится возле станции метро Лыбидская, River Mall на Осокорках, а SkyMall на Троещине.

Напомним: