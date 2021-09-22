Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В трех ТРЦ Киева открыли пункты вакцинации от COVID-19

Среда, 22 сентября 2021, 13:09
В трех ТРЦ Киева открыли пункты вакцинации от COVID-19
Фото: ЦОЗ

Прививаться от коронавируса отныне можно в торгово-развлекательных центрах Ocean Plaza, River Mall и SkyMall.

Источник: Helsi

Детали: Чтобы прививаться необходимо записаться на удобное время и выбрать желаемую вакцину. Сейчас там доступны AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.

ТРЦ Ocean Plaza находится возле станции метро Лыбидская, River Mall на Осокорках, а SkyMall на Троещине.

Напомним:

  • Во вторник 21 сентября в Украине  против COVID-19 привили 116 005 человек: первую дозу вакцины получили 68 502 человека, вторую дозу – 47 503 человека.
  • С начала прививочной кампании в Украине привито 6 435 427 человек, из них первую дозу вакцины получили 6 435 425 человек полностью иммунизированы – 5 246 164 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
  • С 23 сентября Украина переходит в "желтую" зону эпидемической опасности. Карантинные ограничения не будут распространяться на коллективы тех, кто имеет документ о вакцинации, отсутствие коронавируса или перенесенной болезни.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: