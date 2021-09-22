В трех ТРЦ Киева открыли пункты вакцинации от COVID-19
Среда, 22 сентября 2021, 13:09
Прививаться от коронавируса отныне можно в торгово-развлекательных центрах Ocean Plaza, River Mall и SkyMall.
Источник: Helsi
Детали: Чтобы прививаться необходимо записаться на удобное время и выбрать желаемую вакцину. Сейчас там доступны AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.
ТРЦ Ocean Plaza находится возле станции метро Лыбидская, River Mall на Осокорках, а SkyMall на Троещине.
Напомним:
- Во вторник 21 сентября в Украине против COVID-19 привили 116 005 человек: первую дозу вакцины получили 68 502 человека, вторую дозу – 47 503 человека.
- С начала прививочной кампании в Украине привито 6 435 427 человек, из них первую дозу вакцины получили 6 435 425 человек полностью иммунизированы – 5 246 164 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).
- С 23 сентября Украина переходит в "желтую" зону эпидемической опасности. Карантинные ограничения не будут распространяться на коллективы тех, кто имеет документ о вакцинации, отсутствие коронавируса или перенесенной болезни.
Украинская правда