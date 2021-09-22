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Верховна Рада не визнає нову Держдуму Росії і вибори до неї

Середа, 22 вересня 2021, 14:34
Верховна Рада не визнає нову Держдуму Росії і вибори до неї

Верховна Рада України заявила, що вважає незаконними вибори депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року і нелегітимною саму Держдуму Росії, обрану на них із залученням громадян України.

Джерело: трансляція засідання парламенту 22 вересня та сайт Верховної Ради

Деталі: Народні депутати 322 голосами "за" ухвалили проєкт постанови №6078 "Про заяву Верховної Ради України щодо нелегітимності виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року".

Верховна Рада вказує, що включення громадян України з окупованих Росією територій є незаконним та безпідставним, а організація виборів у Криму та ОРДЛО – юридично нікчемною. 

"Верховна Рада України визнає чергові вибори депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року незаконними, а сформовану за їх результатами Державну Думу Російської Федерації – нелегітимною", – сказано в заяві. 

Український парламент закликає парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації "надати належну оцінку фальсифікованим парламентським виборам в Російській Федерації, фактам незаконного голосування на території незаконно окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також участі у цих виборах громадян України з тимчасово окупованої Російською Федерацією частини території в Донецькій та Луганській областях".

ВР звертає увагу міжнародної спільноти на те, що "чи не вперше в історії" Росія як одна з держав-членів ОБСЄ не забезпечила належних умов роботи Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі, що унеможливило спостереження за виборчим процесом представників міжнародної місії ОБСЄ відповідно до демократичних стандартів.

Передісторія: 

  • У Росії 17-19 вересня пройшло голосування за депутатів Держдуми VIII скликання, а також відбулися місцеві і регіональні вибори. Голосувати можна було і в електронному форматі.
  • Росіяни залучили до виборів, як стверджують у самій РФ, близько 150 тисяч жителів тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України, яким Москва масово видавала паспорти.
  • Жителям ОРДЛО, яких везли голосувати в Ростовську область, видавали сухпайки.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаРосіявибориКримДонбас
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