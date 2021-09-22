Верховна Рада не визнає нову Держдуму Росії і вибори до неї

Верховна Рада України заявила, що вважає незаконними вибори депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року і нелегітимною саму Держдуму Росії, обрану на них із залученням громадян України.

Джерело: трансляція засідання парламенту 22 вересня та сайт Верховної Ради

Деталі: Народні депутати 322 голосами "за" ухвалили проєкт постанови №6078 "Про заяву Верховної Ради України щодо нелегітимності виборів депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року".

Верховна Рада вказує, що включення громадян України з окупованих Росією територій є незаконним та безпідставним, а організація виборів у Криму та ОРДЛО – юридично нікчемною.

"Верховна Рада України визнає чергові вибори депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року незаконними, а сформовану за їх результатами Державну Думу Російської Федерації – нелегітимною", – сказано в заяві.

Український парламент закликає парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації "надати належну оцінку фальсифікованим парламентським виборам в Російській Федерації, фактам незаконного голосування на території незаконно окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також участі у цих виборах громадян України з тимчасово окупованої Російською Федерацією частини території в Донецькій та Луганській областях".

ВР звертає увагу міжнародної спільноти на те, що "чи не вперше в історії" Росія як одна з держав-членів ОБСЄ не забезпечила належних умов роботи Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі, що унеможливило спостереження за виборчим процесом представників міжнародної місії ОБСЄ відповідно до демократичних стандартів.

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